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Dr. Hönle

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WKN 515710
ISIN DE0005157101
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 102,87 93,60 97,03 100,94 109,72
    Nettogewinn (Mio) 1,77 -1,20 -3,14 -13,00 -10,93
    Gewinn/Aktie 0,29 -0,20 -0,52 -2,19 -1,82
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 27,07 - - - -
    KUV 0,46 0,51 0,51 0,70 0,98

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Hoenle AG ist ein international tätiger Anbieter industrieller UV-Technologie. Die UV-Lösungen des Systemanbieters werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt. Außerdem ist Dr. Hönle mit seiner UV-Technologie auf den Märkten der Telekommunikation, Smart Cards und optischen Speichermedien stark vertreten. Hergestellt werden UV-Bestrahlungsgeräte für die Bereiche Kleb- und Kunststoffhärtung, Farb- und Lacktrocknung sowie UV-Entkeimungssysteme und Sonnenlichtsimulationsanlagen. Zudem umfasst das Produktangebot UV-Klebstoffe, Vergussmassen und UV-Strahler. Als strategische Zielmärkte hat Hönle Europa, Nordamerika und Asien definiert. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Geräte & Anlagen", "Glas & Strahler" sowie "Klebstoffe".

    Offizielle Webseite: https://www.hoenle.de

    Aktionärsverteilung