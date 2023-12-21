Dr. Hönle
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dpa-AFX News zu Dr. Hönle
IRW-News: Hoenle AG: PTA-DD: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|102,87
|93,60
|97,03
|100,94
|109,72
|Nettogewinn (Mio)
|1,77
|-1,20
|-3,14
|-13,00
|-10,93
|Gewinn/Aktie
|0,29
|-0,20
|-0,52
|-2,19
|-1,82
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|27,07
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,46
|0,51
|0,51
|0,70
|0,98
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Hoenle AG ist ein international tätiger Anbieter industrieller UV-Technologie. Die UV-Lösungen des Systemanbieters werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt. Außerdem ist Dr. Hönle mit seiner UV-Technologie auf den Märkten der Telekommunikation, Smart Cards und optischen Speichermedien stark vertreten. Hergestellt werden UV-Bestrahlungsgeräte für die Bereiche Kleb- und Kunststoffhärtung, Farb- und Lacktrocknung sowie UV-Entkeimungssysteme und Sonnenlichtsimulationsanlagen. Zudem umfasst das Produktangebot UV-Klebstoffe, Vergussmassen und UV-Strahler. Als strategische Zielmärkte hat Hönle Europa, Nordamerika und Asien definiert. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Geräte & Anlagen", "Glas & Strahler" sowie "Klebstoffe".
Offizielle Webseite: https://www.hoenle.de