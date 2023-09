Unternehmensprofil

Die Dr. Hönle AG ist ein international tätiger Anbieter industrieller UV-Technologie. Die UV-Lösungen des Systemanbieters werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt. Außerdem ist Dr. Hönle mit seiner UV-Technologie auf den Märkten der Telekommunikation, Smart Cards und optischen Speichermedien stark vertreten. Hergestellt werden UV-Bestrahlungsgeräte für die Bereiche Kleb- und Kunststoffhärtung, Farb- und Lacktrocknung sowie UV-Entkeimungssysteme und Sonnenlichtsimulationsanlagen. Im Jahr 2002 wurde das Produktangebot um UV-Klebstoffe, Vergussmassen und UV-Strahler erweitert. Als strategische Zielmärkte hat Dr. Hönle Europa, Nordamerika und Asien definiert. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Geräte und Anlagen", "Glas und Strahler" sowie "Klebstoffe".

Offizielle Webseite: www.hoenle.de