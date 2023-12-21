Unternehmensprofil

Die Hoenle AG ist ein international tätiger Anbieter industrieller UV-Technologie. Die UV-Lösungen des Systemanbieters werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt. Außerdem ist Dr. Hönle mit seiner UV-Technologie auf den Märkten der Telekommunikation, Smart Cards und optischen Speichermedien stark vertreten. Hergestellt werden UV-Bestrahlungsgeräte für die Bereiche Kleb- und Kunststoffhärtung, Farb- und Lacktrocknung sowie UV-Entkeimungssysteme und Sonnenlichtsimulationsanlagen. Zudem umfasst das Produktangebot UV-Klebstoffe, Vergussmassen und UV-Strahler. Als strategische Zielmärkte hat Hönle Europa, Nordamerika und Asien definiert. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Geräte & Anlagen", "Glas & Strahler" sowie "Klebstoffe".

Offizielle Webseite: https://www.hoenle.de