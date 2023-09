Unternehmensprofil

Die Electronic Arts (EA) Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen interaktiven Unterhaltung. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Spiele, Inhalte und Dienstleistungen, die auf Spielkonsolen, PCs, Mobiltelefonen und Tablets gespielt und angesehen werden können. Das geschäftliche Fundament basiert auf einem über Jahrzehnte gewachsenen Know-how, aus dem innovative Spiele und Inhalte geschaffen werden, mit denen dauerhafte Beziehungen zu Spielern, Entwicklern und Zuschauern aufgebaut werden können. Das Portfolio umfasst Marken, die das Unternehmen entweder vollständig besitzt (z.B. Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed und Plants vs. Zombies) oder die von lizenziert werden (z.B. FIFA, Madden NFL und Star Wars). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1982, erste Aktivitäten gehen zurück ins Jahr 1978.

Offizielle Webseite: www.ea.com