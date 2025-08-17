Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Electronic Arts

%
H T
WKN 878372
ISIN US2855121099
Börse -
Stand -
Electronic Arts Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Electronic Arts

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Electronic Arts

    dpa-AFX News zu Electronic Arts

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Electronic Arts

    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 8,71 8,11 7,53 7,46 7,56
    Nettogewinn (Mrd) 2,43 2,23 0,89 1,12 1,27
    Gewinn/Aktie 6,13 4,82 3,55 4,28 4,71
    Dividende/Aktie 0,76 0,77 0,76 0,76 0,76
    Rendite (%) 0,36 0,37 0,37 0,53 0,57
    KGV 21,79 23,68 57,43 33,77 28,17
    KUV 6,05 6,38 6,77 5,08 4,69

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Electronic Arts (EA) Inc. bezeichnet sich als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen interaktiven Unterhaltung. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Spiele, Inhalte und Dienstleistungen, die auf Spielkonsolen, PCs, Mobiltelefonen und Tablets gespielt und angesehen werden können. Das geschäftliche Fundament basiert auf einem über Jahrzehnte gewachsenen Know-how, aus dem innovative Spiele und Inhalte geschaffen werden, mit denen dauerhafte Beziehungen zu Spielern, Entwicklern und Zuschauern aufgebaut werden können. Das Portfolio umfasst Marken, die das Unternehmen entweder vollständig besitzt (z.B. Battlefield, The Sims, Apex Legends, Need for Speed und Plants vs. Zombies) oder die von lizenziert werden (z.B. FIFA, Madden NFL und Star Wars). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1982, erste Aktivitäten gehen zurück ins Jahr 1978.

    Offizielle Webseite: https://www.ea.com

    Aktionärsverteilung