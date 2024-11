Unternehmensprofil

Die Enbridge Inc. ist in den Bereichen Energietransport und -verteilung engagiert. Die Geschäfte werden über fünf Geschäftsbereiche geführt. Der Bereich Liquids Pipelines umfasst Pipelines und zugehörige Terminals in Kanada und den USA. Das Geschäftsfeld Gastransport und Midstream befasst sich mit Investitionen in Erdgaspipelines sowie Sammel- und Verarbeitungsanlagen in Kanada und den USA. Der Bereich Gasverteilung und -speicherung ist zum einen als Erdgasversorger für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Ontario tätig. Zum anderen sind hier die Erdgasverteilungsaktivitäten in Quebec und die Beteiligung an Noverco Inc. zugeordnet. Das Geschäftsfeld Erneuerbare Energien umfasst vor allem Investitionen in Wind- und Solarkraftwerke sowie in Geothermie-, Abwärme- und Übertragungsanlagen. Dieser Bereich ist neben Kanada auch in Großbritannien, Deutschland und Frankreich engagiert. Darüber hinaus werden diverse Energy-Services-Geschäfte in Kanada und den USA betrieben.

Offizielle Webseite: www.enbridge.com