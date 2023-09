Unternehmensprofil

Enel S.p.A. ist Italiens größter Energie- und Gasversorger. Mit Mehrheitsbeteiligungen ist Enel in rund 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv. Seine operative Tätigkeit gliedert das Unternehmen für den Heimatmarkt in die Divisionen "End-user markets" und "Services" und fr das internationale Geschäft in die Divisionen "Generation and Trading", "Infrastructure and Networks" sowie "Renewable Energy". Der Konzern produziert seine Energie aus regenerativen Quellen (Wasser, Sonne, Wind, Geothermie und Biomasse) sowie in Kernkraftwerken und thermischen Kraftwerken. Der Konzern entstand 1962, als ein Gesetz die Fusion verschiedener regionaler Anbieter Italiens vorschrieb.

Offizielle Webseite: www.enel.com