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Enel

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WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 84,84 84,03 80,35 78,95 95,57
    Nettogewinn (Mrd) 7,43 7,21 5,62 8,23 4,27
    Gewinn/Aktie 0,76 0,73 0,39 0,67 0,32
    Dividende/Aktie 0,54 0,51 0,43 0,47 0,43
    Rendite (%) 5,53 5,26 4,84 6,83 6,39
    KGV 13,04 13,62 22,76 10,28 21,03
    KUV 1,15 1,18 1,12 0,89 0,72

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Enel S.p.A. ist der größte Energie- und Gasversorger in Italien. Die beiden Geschäftsfelder Enel Green Power und Thermal Generation produzieren Energy aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wind, Geothermie und Wasserkraft. Die Anlagen verfügen über eine Kapazität von mehr als 60 GW. Enel Grids betreibt die Stromverteilungsnetze in sieben Ländern mit einer Infrastruktur von zwei Millionen Kilometern Stromleitungen. Enel X gliedert sich in die Sektoren Global Retail (Strom für Städte, private Haushalte und Unternehmen) und Way`s e-mobility (Strom für die Elektromobilität). Die Konzerngesellschaften sind in rund 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv. Der Konzern entstand 1962, als ein Gesetz die Fusion verschiedener regionaler Anbieter Italiens vorschrieb.

    Offizielle Webseite: https://www.enel.com

    Aktionärsverteilung