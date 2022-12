Zwar gilt der Januar nicht als klassischer Dividendenmonat, doch wir haben trotzdem einige interessante Dividendenrenditen von bis zu 8 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im Januar freuen können.

Es gibt aus unserer Sicht 10 Aktien, die im Januar eine gute Dividende zahlen. Insgesamt sind es noch mehr Unternehmen, doch oftmals handelt es sich dabei um sehr kleine internationale Werte, die man in Deutschland nicht immer gut handeln kann. In diesem Artikel finden Sie also eine Liste mit 10 Aktien, die im Januar eine gute Dividende zahlen, sowie zwei Favoriten aus dieser Liste, die einen genaueren Blick wert sind.

Diese Aktien zahlen im Januar Dividende

Aktie Dividendenrendite Ex-Datum Cisco 3,19% 04.01.2023 Comcast 3,08% 03.01.2023 Enel 7,42% 23.01.2023 Equinor 4,46% 09.01.2023 Iberdrola 4,10% 06.01.2023 JP Morgan 3,06% 05.01.2023 Main Street Capital 8,19% 05.01.2023 Realty Income 4,71% 30.12.2022 Repsol 4,23% 09.01.2023 TotalEnergies 6,22% 02.01.2023

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Januar. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Januar gibt. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Dabei finden Anleger in unserer Liste auch Unternehmen wie Main Street Capital oder Realty Income, die sogar jeden Monat Dividende zahlen.

Doch auch die hohen Dividenden von 6,22 Prozent bei TotalEnergies oder 7,42 Prozent bei Enel sind interessant.

Im Folgenden wollen wir uns noch unsere zwei Favoritenaktien für Dividenden im Januar anschauen.

Dividenden im Januar: Equinor und Cisco als Favoriten

Dabei ist die Equinor-Aktie im Megatrend LNG vertreten. Die Norweger sind auch in der Öl- und Gasbranche tätig, können aber von Flüssigerdgas profitieren. Das KGV von 5,7 ist sehr niedrig und die Dividendenrendite von 4,46 Prozent attraktiv.

Und auch die Cisco-Aktie kann sich als vierteljährlicher Zahler für Anleger lohnen. Denn der Telekommunikationskonzern behauptet sich an der Börse gut, weist ein KGV von 12,8 und eine Dividendenrendite von 3,19 Prozent auf.

Übrigens: Die Equinor-Aktie befindet sich zusammen mit 18 anderen Aktien im BÖRSE ONLINE Flüssigas Index.

