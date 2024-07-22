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EOG Resources

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WKN 877961
ISIN US26875P1012
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 26,61 28,92 22,63 23,70 24,19
    Nettogewinn (Mrd) 7,47 8,71 4,98 6,40 7,59
    Gewinn/Aktie 15,49 16,98 9,17 11,31 13,07
    Dividende/Aktie 4,11 4,13 4,00 3,71 5,89
    Rendite (%) 2,76 2,78 3,81 3,02 4,87
    KGV 10,12 8,92 11,45 10,84 9,25
    KUV 2,88 2,72 2,61 2,91 2,90

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    EOG Resources, Inc. sucht, entwickelt, produziert und vertreibt Erdöl und Erdgas vor allem in großen Erzeugergebieten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Trinidad, Großbritannien, China, Argentinien und vorübergehend auch in anderen internationalen Gebieten. EOGs nachgewiesene Gesamt-Netto-Reserven betragen mehr als 2.000 Millionen Barrel Öl-Äquivalent (insbesondere die Erdöl- und Öl-Kondensat-Reserven, Erd- und Flüssiggas). Diese sicheren Netto-Reserven befinden sich in erster Linie in den Vereinigten Staaten, weniger als 5 Prozent in Trinidad, Kanada und anderen Regionen. Strategie des Unternehmens ist es, die Rendite der Kapitalanlage durch niedrige Betriebs- und Kapitalkosten und Maximierung der vorhandenen Ölreserven zu erhöhen.

    Offizielle Webseite: https://www.eogresources.com

    Aktionärsverteilung