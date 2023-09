Unternehmensprofil

EOG Resources, Inc. sucht, entwickelt, produziert und vertreibt Erdöl und Erdgas vor allem in großen Erzeugergebieten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Trinidad, Großbritannien, China, Argentinien und vorübergehend auch in anderen internationalen Gebieten. EOGs nachgewiesene Gesamt-Netto-Reserven betragen mehr als 2.000 Millionen Barrel Öl-Äquivalent (insbesondere die Erdöl- und Öl-Kondensat-Reserven, Erd- und Flüssiggas). Diese sicheren Netto-Reserven befinden sich in erster Linie in den Vereinigten Staaten, weniger als 5 Prozent in Trinidad, Kanada und anderen Regionen. Strategie des Unternehmens ist es, die Rendite der Kapitalanlage durch niedrige Betriebs- und Kapitalkosten und Maximierung der vorhandenen Ölreserven zu erhöhen.

Offizielle Webseite: www.eogresources.com