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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Equinor

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H T
WKN 675213
ISIN NO0010096985
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 113,86 124,34 106,44 103,73 107,17
    Nettogewinn (Mrd) 9,27 12,54 5,06 8,83 11,90
    Gewinn/Aktie 3,72 5,50 1,94 3,12 3,93
    Dividende/Aktie 1,67 1,57 1,81 3,00 3,60
    Rendite (%) 4,08 3,86 7,68 12,82 11,36
    KGV 10,40 8,14 12,15 7,50 8,06
    KUV 0,85 0,82 0,57 0,62 0,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Equinor ASA (zuvor Statoil ASA) ist ein global agierendes Energieunternehmen. Der Konzern gehört zu den weltweit größten Netto-Verkäufern von Rohöl und Kondensat. Bei Erdgas ist Equinor eine der ersten Adressen in Europa. Die Aktivitäten sind in fünf Berichtssegmente zusammengefasst. Die Segmente "E&P Norwegen", "E&P USA" und "E&P International" sind mit der Öl- und Gas-Förderung und -Produktion befasst. Das Segment "MMP" (Marketing, Midstream & Processing) ist verantwortlich für die Vermarktung, den Handel, die Verarbeitung und den Transport von Rohöl und Kondensat, Erdgas, NGL sowie raffinierten Produkten. Ferner verantwortet MMP den Strom- und Emissionshandel, die Entwicklung von Transportlösungen für die Equinor-Produkte und kohlenstoffarme Lösungen wie die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. Das Segment "Sonstige" umfasst vor allem Aktivitäten in den Bereichen New Energy Solutions, Global Strategy & Business Development, Technology sowie Projects & Drilling.

    Offizielle Webseite: https://www.equinor.com

    Aktionärsverteilung