Unternehmensprofil

Die Equinor ASA (zuvor Statoil ASA) ist ein global agierendes Energieunternehmen. Der Konzern gehört zu den weltweit größten Netto-Verkäufern von Rohöl und Kondensat. Bei Erdgas ist Equinor eine der ersten Adressen in Europa. Die Aktivitäten sind in fünf Berichtssegmente zusammengefasst. Die Segmente "E&P Norwegen", "E&P USA" und "E&P International" sind mit der Öl- und Gas-Förderung und -Produktion befasst. Das Segment "MMP" (Marketing, Midstream & Processing) ist verantwortlich für die Vermarktung, den Handel, die Verarbeitung und den Transport von Rohöl und Kondensat, Erdgas, NGL sowie raffinierten Produkten. Ferner verantwortet MMP den Strom- und Emissionshandel, die Entwicklung von Transportlösungen für die Equinor-Produkte und kohlenstoffarme Lösungen wie die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. Das Segment "Sonstige" umfasst vor allem Aktivitäten in den Bereichen New Energy Solutions, Global Strategy & Business Development, Technology sowie Projects & Drilling.

Offizielle Webseite: www.equinor.com