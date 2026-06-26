Equinor
Aktuelle Nachrichten zu Equinor
dpa-AFX News zu Equinor
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|113,86
|124,34
|106,44
|103,73
|107,17
|Nettogewinn (Mrd)
|9,27
|12,54
|5,06
|8,83
|11,90
|Gewinn/Aktie
|3,72
|5,50
|1,94
|3,12
|3,93
|Dividende/Aktie
|1,67
|1,57
|1,81
|3,00
|3,60
|Rendite (%)
|4,08
|3,86
|7,68
|12,82
|11,36
|KGV
|10,40
|8,14
|12,15
|7,50
|8,06
|KUV
|0,85
|0,82
|0,57
|0,62
|0,87
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Equinor ASA (zuvor Statoil ASA) ist ein global agierendes Energieunternehmen. Der Konzern gehört zu den weltweit größten Netto-Verkäufern von Rohöl und Kondensat. Bei Erdgas ist Equinor eine der ersten Adressen in Europa. Die Aktivitäten sind in fünf Berichtssegmente zusammengefasst. Die Segmente "E&P Norwegen", "E&P USA" und "E&P International" sind mit der Öl- und Gas-Förderung und -Produktion befasst. Das Segment "MMP" (Marketing, Midstream & Processing) ist verantwortlich für die Vermarktung, den Handel, die Verarbeitung und den Transport von Rohöl und Kondensat, Erdgas, NGL sowie raffinierten Produkten. Ferner verantwortet MMP den Strom- und Emissionshandel, die Entwicklung von Transportlösungen für die Equinor-Produkte und kohlenstoffarme Lösungen wie die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid. Das Segment "Sonstige" umfasst vor allem Aktivitäten in den Bereichen New Energy Solutions, Global Strategy & Business Development, Technology sowie Projects & Drilling.
Offizielle Webseite: https://www.equinor.com