Die Kursentwicklung der Evotec-Aktie ist momentan kaum vorherzusagen. Nach einem Absturz am Freitag legt das Papier am Montag an der Börse wieder zu. Für Anleger ist die Aktie so ein Spiel mit dem Feuer.



Am Freitag dürfte manch ein Anleger bei der Evotec-Aktie schon gedacht haben, dass die Börsen-Party bei dem Biotechnologieunternehmen wieder vorbei ist. Nachdem ein Übernahmeangebot des US-Wettbewerbers Halozyme über elf Euro je Aktie noch kürzlich den Kurs des Evotec-Papiers beflügelt hatte, zog der amerikanische Wirkstoffhersteller seine Offerte Ende letzter Woche zurück und die Aktie brach zwischenzeitlich um fast 16 Prozent ein.

Halozyme-Chefin Helen Torley hatte unter anderem das Desinteresse der Deutschen als Grund für den Rückzieher angeführt: „Es ist offensichtlich, dass Aufsichtsrat und Vorstand von Evotec derzeit kein Interesse daran haben, konstruktiv mit Halozyme zusammenzuarbeiten und eine mögliche Transaktion zu prüfen.“ Damit scheint die Geschichte aber noch kein Ende gefunden zu haben.



Evotec-Aktie steigt am Montag wieder stark an

Am Montag legte die Aktie von Evotec nach dem Absturz wieder überraschend zu und notierte zwischenzeitlich mit einem Plus von fast sechs Prozent bei knapp neun Euro. Hintergrund ist scheinbar, dass die Fusion der beiden Unternehmen noch nicht ganz vom Tisch ist. Auf der Seite „Wallstreet Online“ war beispielsweise zu Beginn der Woche zu lesen, dass Evotec erneut sein Interesse an einer Fusion mit Halozyme bestätigt hat, nachdem das Angebot zurückgezogen wurde.



Evotec selbst hatte in einer Mitteilung am Freitag auf den Rückzug des Angebots reagiert: „Der Vorstand und Aufsichtsrat von Evotec befanden sich zusammen mit ihren Beratern in der Prüfung des unverbindlichen Angebots der Halozyme Therapeutics Inc., die in einem Schreiben vom 13. November 2024 ihr Interesse an einem Zusammenschluss von Halozyme mit Evotec bekundet hatte.“

Für eine Stellungnahme zum aktuellen Stand der Dinge war Evotec bis zum Montagnachmittag nicht zu erreichen. BÖRSE ONLINE wird eine entsprechende Rückmeldung gegebenenfalls aber in dem Artikel aktualisieren.



Was ist von der Evotec-Aktie jetzt zu erwarten

Auf das vorzeitige Ende der Übernahmefantasien reagierten schon erste Analysten. Die kanadische Bank RBC behielt ihr „Outperform“-Rating für Evotec mit einem Kursziel von 11,60 bei.

Deutsche Bank Research würde die Aktie unterdessen weiter verkaufen und gab ein Kursziel von vier Euro an. Wohin die Reise für die Evotec-Aktie geht, ist also mehr als ungewiss. So ist das Papier derzeit allenfalls für spekulative Anleger interessant. Denn Halozyme dürfte womöglich nicht der letzte Interessent gewesen sein.



