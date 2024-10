Nach einem beispiellosen Absturz im Jahr 2024 scheint die Aktie von Evotec nun in den Erholungsmodus umzuschalten. Aber wie nachhaltig sind die Kursgewinne des Biotech-Konzerns und wie hoch kann es für den Titel jetzt gehen?



Das Jahr 2024 könnte für die Evotec-Aktie nicht schlechter gelaufen sein. Erst im Januar hatte der Rücktritt des damaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler das Papier ins Schlingern gebracht, danach folgte auch noch der Abstieg aus dem MDAX der mittelgroßen Unternehmen. Mittlerweile notiert die Aktie über das Jahr betrachtet noch knapp 70 Prozent im Minus und erreichte erst Mitte des Monats einen vorzeitigen Tiefpunkt bei knapp über fünf Euro. Ändert sich jetzt aber alles?



Evotec-Aktie plötzlich auf Mehrmonatshoch. Geht da noch mehr?

Mit dem Erreichen eines Tiefpunkts im Oktober klettert die Aktie von Evotec jetzt schon zwei Wochen lang ohne Unterbrechung nach oben. Derzeit notiert das Papier mit über sieben Euro so hoch wie seit Anfang August nicht mehr. Zudem wurde die 50-Tage-Linie überschritten, was dem Titel zusätzlich Momentum verleiht.

Grund für das kleine Comeback ist vor allem eine Zusammenarbeit mit dem Pharma-Giganten Bristol-Myers Squibb, durch die Evotec schon Einnahmen von 150 Millionen US-Dollar verbuchen konnte. Die Kooperation könnte beiden Playern auch in Zukunft noch viel bringen.



Ist der Turnaround bei Evotec jetzt voll im Gange?

Für Anleger stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob sich ein Einstieg bei dem Biotech-Unternehmen schon wieder lohnt. Darüber sollten sich aber zunächst nur Aktionäre mit einer gewissen Risikobereitschaft Gedanken machen. Mit einer Kursspane von 21,69 Euro und 5,06 Euro zwischen Dezember 2023 und August 2024 bleibt die Evotec-Aktie extrem volatil und sicher gerade nur ein Kandidat für eine kleine Position.

Obwohl die Vorzeichen gut sind. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit 9,76 Euro noch fast 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und Experten prognostizieren für die anstehenden Quartalszahlen am sechsten November schon positive Überraschungen. Die Evotec-Erholung muss also noch nicht am Ende sein.

