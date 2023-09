Unternehmensprofil

Die Exxon Mobil Corp. ist nach eigenen Angaben der weltweit größte börsennotierte Öl- und Gaskonzern. Neben dem Ausbeuten von Öl- und Gasvorkommen (Upstream) ist Exxon zugleich einer der größten Raffineriekonzerne (Downstream) und Verkäufer von Erdölprodukten weltweit. Auch im Bereich von Chemieprodukten zählt sich die Gruppe zu den Großen der Welt. Generell erforsche und entwickele Exxon neue Technologien, die den Energieverbrauch weltweit sicherer und sauberer machen sollen, heißt es. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Upstream", "Downstream", "Chemical" und "Corporate and Financing". Zu den Marken des Konzerns gehören Exxon, Esso und Mobil. Die Geschichte des Konzerns reicht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert, als die Standard Oil Co. gegründet wurde. 1999 entstand durch die Fusion von Exxon und Mobil Oil die Exxon Mobil Corp. 1989 war die Exxon Valdez, ein Öl-Tanker der Gruppe, in Alaska Leck geschlagen und hatte zu einer der größten Umweltkatastrophen geführt.

Offizielle Webseite: www.exxonmobil.com