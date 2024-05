Nicht immer sind Anleger nur auf der Jagd nach lukrativen Aktien, manchmal lohnt sich auch ein Blick auf die Performance ganzer Branchen. Wo können Anleger dabei genau hohe Renditen erzielen?

Einzelne Aktien steigen nicht immer unabhängig von ähnlichen anderen Unternehmen. Das sieht man beispielsweise bei Halbleiter-Konzernen, deren Aktien bei bestimmten globalen Entwicklungen kollektiv in die Knie gehen. Und wer nicht nur auf Einzelaktien setzt, sondern mit einem ETF eine bestimmte Branche abbilden möchte, der interessiert sich so oder so mehr für die Aussichten des betreffenden Gesamtmarktes.

2023 dürfte dabei klar gewesen sein, dass vor allem ein Investment in Unternehmen der KI- und Technologie-Branche eine gute Entscheidung war. Aber wie gut lief die Branche beispielsweise im Vergleich zu dem amerikanischen Index S&P 500. Und welche anderen Sektoren landeten 2024 auf einem Spitzenplatz?

Energieunternehmen 2024 spitze

Eine Liste von der Seite „Morningstar“ hat dabei alle elf Sektoren des S&P 500 aufgelistet und zeigt ebenso, welche Branchen in den letzten Jahren vergleichsweise besonders gut liefen. Überraschend ist dabei, dass im Jahr 2024 vor allem Aktien aus dem Energie-Bereich gut abschnitten. Die Branche befindet sich seit Anfang des Jahres etwa 14,5 Prozent im Plus.

Zu dem Sektor gehören unter anderem die Aktien von ExxonMobil, Chevron oder Schlumberger. Mit 14,4 Prozent lief auch der Bereich „Communication Services“ dieses Jahr schon nicht schlecht. Zu der Branche gehören unter anderem die Papiere von Meta, Alphabet oder Netflix. Der Sektor lief bereits im letzten Jahr mit einem Plus von insgesamt 56 Prozent hervorragend. Die Energiekonzerne lagen in dem Jahr übrigens einen Prozentpunkt im Minus.

Diese Branchen hängen noch hinterher

Im Minus liegen in diesem Jahr dagegen Immobilien-Aktien. Der Bereich klappte um fast zehn Prozent ein. Und auch der Bereich „Consumer Discretionary“, zu dem beispielsweise Aktien von Home Depot und Nike zählen, musste Federn lassen. Die Branche ist im aktuellen Jahr über zwei Prozent im Minus, während im letzten Jahr noch ein Plus von 42 Prozent erreicht wurde.

Hier könnte es aber im weiteren Verlauf des Jahres noch ein Comeback geben und manche Aktien wie Home Depot wissen auch durch ihre Dividende zu überzeugen. Ähnliche Werte finden sie dabei auch im Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE. Das ist zwar kein Sektor des S&P 500, die Zusammensetzung ist für Freunde von regelmäßigen Ausschüttungen aber auch vielversprechend.

Lesen Sie auch: Mercedes-Benz vs. Volkswagen: Darum müssen Anleger bei den Autoaktien jetzt besonders aufpassen

Oder: Knallt es im Mai beim MSCI World? Doch darum lassen sich ETF-Anleger jetzt nicht beeinflussen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil.