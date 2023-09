Unternehmensprofil

Die Fair Value REIT-AG erwirbt, vermietet und veräußert hochwertige Gewerbeimmobilien und verwaltet Bestandsimmobilien. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in deutschen Sekundär- und Regionalzentren. Fair Value investiert in Gewerbeimmobilien, indem sie Anteile von geschlossenen Immobilienfonds oder Objektgesellschaften erwirbt, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert haben, oder indem sie Gewerbeimmobilien direkt erwirbt. Zum 31.12.2020 verwaltete die Gesellschaft 24 Immobilien mit einem Marktwert von 296 Mill. Euro.

Offizielle Webseite: www.fvreit.de