Fair Value REIT
%
H T
WKN A0MW97
ISIN DE000A0MW975
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Fair Value REIT
dpa-AFX News zu Fair Value REIT
- -%
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
- -%
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der Prognose - Mieteinnahmen und FFO I rückläufig
- -%
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
- -%
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
- -%
GNW-Adhoc: Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus
- -%
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
- -%
GNW-News: Fair Value REIT-AG mit Anstieg bei Mieteinnahmen und operativem Ergebnis im Geschäftsjahr 2024 leicht oberhalb der Prognose
- -%
GNW-News: Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|-
|-
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|-1,31
|0,25
|-7,52
|-7,24
|20,46
|Gewinn/Aktie
|-0,09
|0,02
|-0,54
|-0,46
|0,96
|Dividende/Aktie
|0,27
|0,25
|0,25
|0,37
|0,39
|Rendite (%)
|7,76
|6,54
|6,25
|7,40
|5,13
|KGV
|-
|191,00
|-
|-
|7,92
|KUV
|-
|-
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Fair Value REIT-AG erwirbt, vermietet und veräußert hochwertige Gewerbeimmobilien und verwaltet Bestandsimmobilien. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in deutschen Sekundär- und Regionalzentren. Fair Value investiert in Gewerbeimmobilien, indem sie Anteile von geschlossenen Immobilienfonds oder Objektgesellschaften erwirbt, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert haben, oder indem sie Gewerbeimmobilien direkt erwirbt. Zum 31.12.2020 verwaltete die Gesellschaft 24 Immobilien mit einem Marktwert von 296 Mill. Euro.
Offizielle Webseite: https://www.fvreit.de