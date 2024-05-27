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Fair Value REIT

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WKN A0MW97
ISIN DE000A0MW975
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) - - - - -
    Nettogewinn (Mio) -1,31 0,25 -7,52 -7,24 20,46
    Gewinn/Aktie -0,09 0,02 -0,54 -0,46 0,96
    Dividende/Aktie 0,27 0,25 0,25 0,37 0,39
    Rendite (%) 7,76 6,54 6,25 7,40 5,13
    KGV - 191,00 - - 7,92
    KUV - - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Fair Value REIT-AG erwirbt, vermietet und veräußert hochwertige Gewerbeimmobilien und verwaltet Bestandsimmobilien. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in deutschen Sekundär- und Regionalzentren. Fair Value investiert in Gewerbeimmobilien, indem sie Anteile von geschlossenen Immobilienfonds oder Objektgesellschaften erwirbt, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert haben, oder indem sie Gewerbeimmobilien direkt erwirbt. Zum 31.12.2020 verwaltete die Gesellschaft 24 Immobilien mit einem Marktwert von 296 Mill. Euro.

    Offizielle Webseite: https://www.fvreit.de

    Aktionärsverteilung