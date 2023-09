Unternehmensprofil

Die Fidelity National Information Services Inc. (FIS) ist ein weltweit führender Anbieter von Bank- und Zahlungstechnologien. Im Anschluss an die Übernahme der Worldpay, Inc. im Juli 2019 wurden die berichtspflichtigen Segmente neu geordnet, und zwar in Merchant Solutions, Banking Solutions, Capital Market Solutions sowie Corporate and Other. Das Merchant-Segment konzentriert sich auf Anforderungen von Händlern aller Größenordnungen weltweit, bei denen die Akzeptanz elektronischer Zahlungen ermöglicht werden, Das Segment Banking ist auf Finanzinstitute fokussiert, denen Kernverarbeitungs- und Transaktionsverarbeitungssoftware sowie ergänzenden Anwendungen und Dienstleistungen verkauft werden. Das Segment Capital Markets betreut globale Finanzdienstleistungskunden mit einer breiten Palette von Buy- und Sell-Side-Lösungen. Zu den Kunden gehören Vermögensverwalter, Wertpapiermakler und -händler, Versicherer, Private-Equity-Firmen und andere kommerzielle Organisationen.

Offizielle Webseite: www.fisglobal.com