Unternehmensprofil

Foot Locker, Inc. ist ein spezialisierter Sporthändler, der rund 3.270 Geschäfte in 26 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland betreibt. Mit seinem Foot Locker, Kids Foot Locker, Lady Foot Locker, Champs Sports, Footaction, Runners Point, Sidestep und SIX:02 Einzelhandelsgeschäften sowie seinen Direktkundenkanälen, darunter Eastbay.com, ist das Unternehmen ein führender Anbieter von Sportschuhen und -bekleidung. Das Unternehmen gliedert sein Geschäft in die zwei Segmente 'Athletic Stores' (Sportfachgeschäfte) und 'Direct-to-Customers' (Direktvertrieb an Endkunden).

Offizielle Webseite: www.footlocker-inc.com