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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Freeport-McMoRan

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WKN 896476
ISIN US35671D8570
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 35,54 29,52 25,92 25,46 22,86
    Nettogewinn (Mrd) 5,83 4,29 4,15 4,40 3,75
    Gewinn/Aktie 4,07 2,97 1,53 1,31 1,28
    Dividende/Aktie 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
    Rendite (%) 0,96 0,95 1,18 1,58 1,41
    KGV 15,32 20,89 33,20 29,07 33,26
    KUV 2,51 3,04 2,82 2,15 2,67

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Freeport-McMoRan Inc. bezeichnet sich als eine international führende Bergbaugesellschaft. Der Konzern betreibt Anlagen mit bedeutenden nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven an Kupfer, Gold und Molybdän. Bei Kupfer sieht man sich als einen der größten börsennotierten Produzenten der Welt. Das Portfolio umfasst die Grasberg-Region in Indonesien, die zu den weltweit größten Kupfer- und Gold-Lägerstätten gehört, sowie bedeutende Bergbaubetriebe in Nord- und Südamerika. Zu letzteren zählen das Morenci-Gebiet in Arizona und der Standort Cerro Verde in Peru. Die früher im Portfolio befindlichen Erdöl- und Erdgas-Ressourcen sind in den vergangenen Jahren weitgehend verkauft worden.

    Offizielle Webseite: https://www.fcx.com

    Aktionärsverteilung