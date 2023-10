Unternehmensprofil

Die Frontline Ltd. bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer im internationalen Seetransport von Rohöl. Das Unternehmen verfügt eigenen Angaben zufolge über eine der weltweit größten Flotten von VLCC (Very Large Crude Carriers) und Suezmax-Tankern. Frontline Ltd. betreibt ihr Geschäft über Tochtergesellschaften und Partnerschaften in den Bahamas, Bermuda, den Cayman-Islands, Indien, der Isle of Man, Liberia, Norwegen, Großbritannien und Singapur. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Charter, Kauf und Verkauf von Schiffen engagiert.

Offizielle Webseite: www.frontline.bm