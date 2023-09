Unternehmensprofil

Die FRoSTA AG nimmt neben ihrer Funktion als Finanzholding operative Aufgaben im Bereich Produktentwicklung, bei der technischen Projektplanung, beim Qualitätsmanagement und bei der Datenverarbeitung für die gesamte FRoSTA-Gruppe wahr. Geschäftsschwerpunkt der Tochtergesellschaften ist die Produktion von Tiefkühlkost. Seine Aktivitäten hat der Konzern in drei Produktgruppen unterteilt: Fischerzeugnisse, Gemüse und Obst sowie Fertiggerichte und übrige Produkte. Das Segment "FRoSTA" umfasst den Vertrieb des Markengeschäftes in Deutschland, Österreich, Osteuropa und Italien, das Handelsmarkengeschäft in Italien und Osteuropa sowie das Heimdienst- und Großverbrauchergeschäft in Europa. Es steuert etwas mehr als die Hälfte zum Konzernumsatz bei. Etwas weniger entfällt auf das Geschäftssegment "Copack", welches das Handelsmarken- und Industriegeschäft in Deutschland sowie das Handelsmarkengeschäft in Frankreich und im sonstigen Westeuropa beinhaltet.

Offizielle Webseite: www.frosta-ag.com