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Fujifilm Holdings

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WKN 854607
ISIN JP3814000000
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 3.663,16 3.505,05 3.356,97 3.195,83 2.960,92
    Nettogewinn (Mrd) - - 277,30 261,68 243,30
    Gewinn/Aktie 271,41 237,22 229,65 216,67 202,29
    Dividende/Aktie 83,08 74,86 70,00 65,00 150,00
    Rendite (%) 2,17 1,98 2,36 2,29 4,45
    KGV - - 12,92 13,13 16,66
    KUV - - - 1,07 1,42

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Fujifilm Holdings Corp. und ihre über 200 konsolidierten Gesellschaften sind in Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Lösungen für die Bildproduktion und -verarbeitung tätig. Das Geschäft ist in drei Segmente gegliedert. Das Segment "Imaging Solutions" umfasst Farbfilme, Digitalkameras, optische Geräte, Fotofinishing-Geräte, Farbpapier, Chemikalien und Dienstleistungen. Das Segment "Information Solutions" konzentriert sich vor allem auf Geräte und Materialien für Medizintechnik, Life-Science und die pharmazeutische Industrie. "Document Solutions" umfasst Bürokopiermaschinen, Multifunktionsgeräte, Drucker, Produktionssysteme sowie zugehörige Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Die Gruppe ist weltweit tätig und erwirtschaftet rund 59% ihres weltweiten Umsatzes außerhalb Japans, vorwiegend in Nordamerika, Europa und Asien. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in Japan, den Vereinigten Staaten, China, den Niederlanden und Vietnam.

    Offizielle Webseite: https://www.fujifilmholdings.com

    Aktionärsverteilung