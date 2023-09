Unternehmensprofil

Die Fujifilm Holdings Corp. und ihre über 200 konsolidierten Gesellschaften sind in Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Lösungen für die Bildproduktion und -verarbeitung tätig. Das Geschäft ist in drei Segmente gegliedert. Das Segment "Imaging Solutions" umfasst Farbfilme, Digitalkameras, optische Geräte, Fotofinishing-Geräte, Farbpapier, Chemikalien und Dienstleistungen. Das Segment "Information Solutions" konzentriert sich vor allem auf Geräte und Materialien für Medizintechnik, Life-Science und die pharmazeutische Industrie. "Document Solutions" umfasst Bürokopiermaschinen, Multifunktionsgeräte, Drucker, Produktionssysteme sowie zugehörige Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Die Gruppe ist weltweit tätig und erwirtschaftet rund 59% ihres weltweiten Umsatzes außerhalb Japans, vorwiegend in Nordamerika, Europa und Asien. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in Japan, den Vereinigten Staaten, China, den Niederlanden und Vietnam.

Offizielle Webseite: www.fujifilmholdings.com