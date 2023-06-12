Fujifilm Holdings
Aktuelle Nachrichten zu Fujifilm Holdings
Kennzahlen (in JPY)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|3.663,16
|3.505,05
|3.356,97
|3.195,83
|2.960,92
|Nettogewinn (Mrd)
|-
|-
|277,30
|261,68
|243,30
|Gewinn/Aktie
|271,41
|237,22
|229,65
|216,67
|202,29
|Dividende/Aktie
|83,08
|74,86
|70,00
|65,00
|150,00
|Rendite (%)
|2,17
|1,98
|2,36
|2,29
|4,45
|KGV
|-
|-
|12,92
|13,13
|16,66
|KUV
|-
|-
|-
|1,07
|1,42
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Fujifilm Holdings Corp. und ihre über 200 konsolidierten Gesellschaften sind in Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Lösungen für die Bildproduktion und -verarbeitung tätig. Das Geschäft ist in drei Segmente gegliedert. Das Segment "Imaging Solutions" umfasst Farbfilme, Digitalkameras, optische Geräte, Fotofinishing-Geräte, Farbpapier, Chemikalien und Dienstleistungen. Das Segment "Information Solutions" konzentriert sich vor allem auf Geräte und Materialien für Medizintechnik, Life-Science und die pharmazeutische Industrie. "Document Solutions" umfasst Bürokopiermaschinen, Multifunktionsgeräte, Drucker, Produktionssysteme sowie zugehörige Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Die Gruppe ist weltweit tätig und erwirtschaftet rund 59% ihres weltweiten Umsatzes außerhalb Japans, vorwiegend in Nordamerika, Europa und Asien. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in Japan, den Vereinigten Staaten, China, den Niederlanden und Vietnam.
Offizielle Webseite: https://www.fujifilmholdings.com