Unternehmensprofil

Die Genmab A/S entwickelt Technologien, mit denen Antikörperprodukte vor allem zur Behandlung von Krebserkrankungen aufgebaut werden. Bis 2020 wurden drei Medikamente zur Marktreife gebracht. DARZALEX, das von Janssen Biotech Inc. vermarktet wird, ist in den USA, Europa und Japan für die Behandlung von bestimmten Indikationen des Multiplen Myeloms zugelassen. Kesimpta erhielt 2020 die Zulassung in den USA. Vertriebspartner dieses Medikaments gegen schubförmige Formen der Multiplen Sklerose ist die Novartis International AG. TEPEZZA, das ebenfalls 2020 in den USA zugelassen wurde, wird bei TED (thyroid eye disease) eingesetzt und von Horizon Therapeutics plc vertrieben. Seither ist das Technologie-Portfolio gewachsen, z.B. um die validierte DuoBody-Plattform, die den Erfolg mit innovativen bispezifischen Antikörpern untermauert. Von wesentlicher Bedeutung war der Kauf der US-Firma ProfoundBio im Mai 2024, einschließlich deren neuartige ADC-Technologieplattformen.

Offizielle Webseite: https://www.genmab.com