Unternehmensprofil

Die Genmab A/S entwickelt Technologien, mit denen das Unternehmen eine starke Pipeline von Antikörperprodukten vor allem zur Behandlung von Krebserkrankungen aufbaut. Mit diesen Technologien wurden drei Medikamente zur Marktreife gebracht. DARZALEX, das von Janssen Biotech Inc. vermarktet wird, ist u.a. in den USA, Europa und Japan für die Behandlung von bestimmten Indikationen des Multiplen Myeloms zugelassen. Kesimpta erhielt 2020 die Zulassung in den USA. Vertriebspartner dieses Medikaments gegen schubförmige Formen der Multiplen Sklerose ist die Novartis International AG. TEPEZZA, das ebenfalls 2020 in den USA zugelassen wurde, wird bei TED (thyroid eye disease) eingesetzt und von Horizon Therapeutics plc vertrieben. Zudem hat Genmab gut ein halbes Dutzend mehrheitlich eigene Produkte in der klinischen Entwicklung. Hinzu kommen etwa doppelt so viele Produktkandidaten, die von anderen Gesellschaften auf Grundlage der Genmab-Technologien entwickelt werden.

Offizielle Webseite: www.genmab.com