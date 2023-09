Unternehmensprofil

Mit über 90 Niederlassungen in mehr als 50 Ländern, ca. 150 Bergwerken und weiteren Standorten sowohl On- als auch Offshore (z.B. Ölplattformen) und diversen Landwirtschaftsgroßbetrieben ist Glencore PLC eigenen Angaben zufolge einer der weltgrößten Rohstoffkonzerne. Die operative Tätigkeit ist in drei Bereiche geteilt. "Metals and Minerals" beinhaltet die Ausbeutung, Raffinerie und Lagerung von Kupfer, Nickel, Zink, Alu und Eisenerz. "Energy Products" umfasst Kohleminen und die Ölproduktion. Das Segment Agriculture bündelt Agriprodukte wie Getreide, Speiseöl, Baumwolle und Zucker. Im Mai 2013 erfolgte der Zusammenschluß des Rohstoffhändlers Glencore mit dem Bergbauunternehmen Xstrata.

Offizielle Webseite: www.glencorexstrata.com