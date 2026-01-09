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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Glencore

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WKN A1JAGV
ISIN JE00B4T3BW64
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 276,81 286,45 247,54 230,94 217,83
    Nettogewinn (Mrd) 6,95 6,98 0,12 -2,69 3,21
    Gewinn/Aktie 0,62 0,59 0,03 -0,13 0,34
    Dividende/Aktie 0,29 0,22 - - -
    Rendite (%) 3,70 2,83 - - -
    KGV 12,22 12,55 182,60 - 17,69
    KUV 0,31 0,30 0,26 0,23 0,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Mit über 90 Niederlassungen in mehr als 50 Ländern, ca. 150 Bergwerken und weiteren Standorten sowohl On- als auch Offshore (z.B. Ölplattformen) und diversen Landwirtschaftsgroßbetrieben ist Glencore PLC eigenen Angaben zufolge einer der weltgrößten Rohstoffkonzerne. Die operative Tätigkeit ist in drei Bereiche geteilt. "Metals and Minerals" beinhaltet die Ausbeutung, Raffinerie und Lagerung von Kupfer, Nickel, Zink, Alu und Eisenerz. "Energy Products" umfasst Kohleminen und die Ölproduktion. Das Segment Agriculture bündelt Agriprodukte wie Getreide, Speiseöl, Baumwolle und Zucker. Im Mai 2013 erfolgte der Zusammenschluß des Rohstoffhändlers Glencore mit dem Bergbauunternehmen Xstrata.

    Offizielle Webseite: https://www.glencore.com

    Aktionärsverteilung