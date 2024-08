Unternehmensprofil

Die GLOBALFOUNDRIES Inc. bezeichnet sich als einen der weltweit führenden Halbleiterhersteller. Das Unternehmen verfügt über spezialisierte Foundry-Fertigungsprozesse, eine Bibliothek mit Tausenden von qualifizierten Schaltkreis-Blockdesigns sowie eine differenzierte Transistor- und Bauelementetechnologie. Zum breit gefächerten Kundenspektrum gehören weltweit führende Unternehmen im IC-Design, denen optimierte Lösungen für die Funktions-, Leistungs- und Stromverbrauchsanforderungen kritischer Anwendungen angeboten werden. Die GLOBALFOUNDRIES Inc. sieht sich als einziger reiner Foundry-Anbieter mit globaler Präsenz, der nicht in China oder Taiwan ansässig ist. Dadurch würden geopolitische Risiken der Kunden reduziert und eine größere Sicherheit in der Lieferkette gewährleistet.

Offizielle Webseite: www.gf.com