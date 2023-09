Unternehmensprofil

The Goldman Sachs Group, Inc. gehört zu den ältesten Investmentbanken der Welt und zählt heute zu den Marktführern. Neben dem Investmentbanking ist das Institut auf die Bereiche Wertpapiere und Investitionsmanagement fokussiert. Über bedeutende Expertise verfügt die Bank zudem im Bereich Research. Mit den Dienstleistungen werden große Konzerne wie auch Finanzinstitutionen, Regierungen und vermögende Privatpersonen adressiert. Goldman Sachs gliedert das Geschäft in die Sparten " Investment Banking", "Global Markets", "Asset Management" und "Consumer & Wealth Management ". Der Konzern betreibt Niederlassungen an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt. Goldman Sachs zählt zu den systemrelevanten Finanzinstituten. Als solches musste die Gruppe im Sog der Finanzkrise 2009/2010 mit zehn Mrd. USD unterstützt werden.

Offizielle Webseite: www.gs.com