Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Goldman Sachs

%
H T
WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börse -
Stand -
Goldman Sachs Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Goldman Sachs

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Goldman Sachs

    dpa-AFX News zu Goldman Sachs

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Goldman Sachs

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 73,58 72,13 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 21,71 21,47 17,18 14,28 8,52
    Gewinn/Aktie 74,17 70,77 51,95 41,07 23,05
    Dividende/Aktie 20,82 19,06 14,00 11,50 10,50
    Rendite (%) 2,04 1,87 1,59 2,01 2,72
    KGV 13,81 14,38 16,92 13,94 16,74
    KUV 4,07 4,28 4,57 3,36 2,70

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    The Goldman Sachs Group, Inc. gehört zu den ältesten Investmentbanken der Welt und zählt heute zu den Marktführern. Neben dem Investmentbanking ist das Institut auf die Bereiche Wertpapiere und Investitionsmanagement fokussiert. Über bedeutende Expertise verfügt die Bank zudem im Bereich Research. Mit den Dienstleistungen werden große Konzerne wie auch Finanzinstitutionen, Regierungen und vermögende Privatpersonen adressiert. Goldman Sachs gliedert das Geschäft in die Sparten " Investment Banking", "Global Markets", "Asset Management" und "Consumer & Wealth Management ". Der Konzern betreibt Niederlassungen an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt. Goldman Sachs zählt zu den systemrelevanten Finanzinstituten. Als solches musste die Gruppe im Sog der Finanzkrise 2009/2010 mit zehn Mrd. USD unterstützt werden.

    Offizielle Webseite: https://www.gs.com

    Aktionärsverteilung