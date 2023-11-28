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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Hasbro

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WKN 859888
ISIN US4180561072
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,40 5,06 4,70 4,14 5,00
    Nettogewinn (Mrd) 0,93 0,88 -0,32 0,39 -1,49
    Gewinn/Aktie 6,41 5,85 -2,30 2,77 -10,73
    Dividende/Aktie 2,87 2,79 2,80 2,10 2,80
    Rendite (%) 3,06 2,97 3,39 3,76 5,48
    KGV 14,41 15,19 - 20,18 -
    KUV 2,45 2,64 2,46 1,89 1,42

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Hasbro Inc. ist ein globales Unternehmen, dem man bescheinigt, die weltweit besten Spielerfahrungen zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Marken gehören "Littlest Pet Shop", "Magic: The Gathering", "Monopoly", "My Little Pony", "NERF", "Play-Doh" und "Transformers". Mit Spielzeugen und Spielen über Fernsehprogramme, Filme, digitale Spiele und ein umfassendes Lizenzprogramm will Hasbro das grundlegende Bedürfnis nach Spiel und Gemeinsamkeit für Kinder und Familien auf der ganzen Welt erfüllen. Die hundertprozentig unternehmenseigenen Hasbro Studios schaffen unterhaltende, von Marken getriebene Geschichten, die sie quer durch alle Medien erzählen.

    Offizielle Webseite: https://www.hasbro.com

    Aktionärsverteilung