Unternehmensprofil

Die Hewlett Packard Enterprise Company bezeichnet sich als ein führender globaler Anbieter von innovativen Technologien, mit denen traditionelle IT-Strukturen optimiert werden. Im Fokus steht dabei derzeit die sichere Einbindung von Cloud- und Mobile-fähigen Anwendungen. Ihren eigenen Angaben zufolge verfügt die Gesellschaft über eine führende Marktstellung bei Servern, Speichermedien, im Bereich der Vernetzung, bei konvergierenden Systemen sowie Software und Services. Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen runden das Angebot ab. Hervorgegangen ist die Hewlett Packard Enterprise Company am 1. November 2015 im Wege der Abspaltung aus der HP Inc. (früher bekannt als "Hewlett-Packard Company" oder "HP Co.").

Offizielle Webseite: www.hpe.com