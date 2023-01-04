hGears AG
Aktuelle Nachrichten zu hGears AG
dpa-AFX News zu hGears AG
EQS-News: hGears AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu, Lars Ahns neues Mitglied im Aufsichtsrat (deutsch)
EQS-News: hGears Gruppe startet im Rahmen der Erwartungen ins Jahr 2026 in anhaltend herausforderndem Umfeld (deutsch)
EQS-News: hGears Gruppe steigert im Jahr 2025 das bereinigte EBITDA durch Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen (deutsch)
EQS-Adhoc: hGears AG Konzern: Vorläufiger Umsatz und bereinigtes EBITDA 2025 leicht über Prognose des Vorstands; Free Cashflow von Umgliederungseffekt beeinflusst (deutsch)
EQS-News: hGears AG Konzern: Struktur- und Kostenmaßnahmen stützen Profitabilität, erwartungsgemäß schwache Umsatzentwicklung im dritten Quartal (deutsch)
EQS-Adhoc: hGears AG erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow für das Gesamtjahr 2025 (deutsch)
EQS-News: hGears AG Konzern: Solides erstes Halbjahr 2025 gestützt durch Struktur- und Sparmaßnahmen sowie Vorzieheffekte in der Produktion (deutsch)
EQS-News: hGears AG Konzern: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu, Marco Freiherr von Maltzan neuer Aufsichtsratsvorsitzender (deutsch)
EQS-News: hGears AG Konzern: Jahresauftakt 2025 wie erwartet - dank Maßnahmen gut aufgestellt für ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld (deutsch)
EQS-News: hGears AG Konzern: Konjunkturschwäche und Lagerabbau belasten erneut Umsatz und Ertrag - bereits eingeleitete Gegenmaßnahmen zeigen Erfolge (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|103,00
|93,30
|91,91
|95,71
|112,56
|Nettogewinn (Mio)
|-6,30
|-10,80
|-27,84
|-21,17
|-13,79
|Gewinn/Aktie
|-0,60
|-1,04
|-2,68
|-2,04
|-1,33
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|0,08
|0,08
|0,17
|0,17
|0,31
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die hGears AG stellt Präzisionskomponenten her, die vor allem Antriebssysteme eingebaut werden. Den primären strategischen Fokus hat die Gesellschaft auf die E-Mobilität gelegt, die E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge umfasst. Darüber hinaus werden die Produkte von hGears in E-Antriebsanwendungen für Elektro- und Gartengeräte eingesetzt; dabei werden Abbruchhämmer, Bohrmaschinen, Stichsägen und Winkelschleifer (Elektrowerkzeuge) sowie Rasenmäher, Laubbläser, Bodenfräsen, Kettensägen, Trimmer und Freischneider (Gartengeräte) hervorgehoben. Innerhalb des Automobilsegments liefert hGears Komponenten u.a. für Antriebssysteme, die Lenkung, Bremssysteme und die Karosserie. Zu den Anwendungen für die Industriekomponenten gehören Heizelemente, Rolltore und Schwingtore.
Offizielle Webseite: https://www.hgears.com