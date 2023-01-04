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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

hGears AG

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WKN A3CMGN
ISIN DE000A3CMGN3
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 103,00 93,30 91,91 95,71 112,56
    Nettogewinn (Mio) -6,30 -10,80 -27,84 -21,17 -13,79
    Gewinn/Aktie -0,60 -1,04 -2,68 -2,04 -1,33
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 0,08 0,08 0,17 0,17 0,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die hGears AG stellt Präzisionskomponenten her, die vor allem Antriebssysteme eingebaut werden. Den primären strategischen Fokus hat die Gesellschaft auf die E-Mobilität gelegt, die E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge umfasst. Darüber hinaus werden die Produkte von hGears in E-Antriebsanwendungen für Elektro- und Gartengeräte eingesetzt; dabei werden Abbruchhämmer, Bohrmaschinen, Stichsägen und Winkelschleifer (Elektrowerkzeuge) sowie Rasenmäher, Laubbläser, Bodenfräsen, Kettensägen, Trimmer und Freischneider (Gartengeräte) hervorgehoben. Innerhalb des Automobilsegments liefert hGears Komponenten u.a. für Antriebssysteme, die Lenkung, Bremssysteme und die Karosserie. Zu den Anwendungen für die Industriekomponenten gehören Heizelemente, Rolltore und Schwingtore.

    Offizielle Webseite: https://www.hgears.com

    Aktionärsverteilung