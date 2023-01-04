Unternehmensprofil

Die hGears AG stellt Präzisionskomponenten her, die vor allem Antriebssysteme eingebaut werden. Den primären strategischen Fokus hat die Gesellschaft auf die E-Mobilität gelegt, die E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge umfasst. Darüber hinaus werden die Produkte von hGears in E-Antriebsanwendungen für Elektro- und Gartengeräte eingesetzt; dabei werden Abbruchhämmer, Bohrmaschinen, Stichsägen und Winkelschleifer (Elektrowerkzeuge) sowie Rasenmäher, Laubbläser, Bodenfräsen, Kettensägen, Trimmer und Freischneider (Gartengeräte) hervorgehoben. Innerhalb des Automobilsegments liefert hGears Komponenten u.a. für Antriebssysteme, die Lenkung, Bremssysteme und die Karosserie. Zu den Anwendungen für die Industriekomponenten gehören Heizelemente, Rolltore und Schwingtore.

Offizielle Webseite: https://www.hgears.com