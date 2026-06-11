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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Hugo Boss

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WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,02 3,91 4,27 4,31 4,20
    Nettogewinn (Mrd) 0,21 0,18 0,26 0,22 0,27
    Gewinn/Aktie 3,25 2,62 3,61 3,09 3,74
    Dividende/Aktie 0,92 0,04 0,04 1,40 1,35
    Rendite (%) 2,39 0,19 0,11 3,14 2,00
    KGV 11,81 14,36 9,99 14,44 18,03
    KUV 0,62 0,66 0,58 0,71 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die HUGO BOSS AG ist ein internationaler Mode- und Lifestyle-Konzern, der mit seinen Marken BOSS und HUGO im Luxus- bzw. Premium-Segment mit eigenständigen Kollektionen rund um die Welt vermarktet. HUGO BOSS stand früher nur für Herrenmode, ist inzwischen längst auch Damenkollektionen am Markt vertreten. Das Markenportfolio reicht von klassischer Konfektion über Abend- und Freizeitmode bis hin zu Schuhen und Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren und Kindermode. Der Konzern ist in über 120 Ländern mit mehr als 7.000 Verkaufsstellen vertreten. Eigene Produktionen bzw. Entwicklungsstätten und Modellmachereien befinden sich in Izmir (Türkei), Radom (Polen), Morrovalle und Scandicci (Italien), dem Schweizerischen Coldrerio und im deutschen Metzingen. Berichtet wird in den Segmenten Europa (inkl. Naher Osten und Afrika), Amerika, Asien/Pazifik und Lizenzen.

    Offizielle Webseite: https://group.hugoboss.com/de/unternehmen/

    Aktionärsverteilung