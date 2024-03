In Deutschland und anderen Ländern geben die Menschen derzeit im Schnitt nicht so viel Geld aus wie noch Ende letzten Jahres. Diese Konsumflaute hat schon einige Luxus-Aktien getroffen. Was Anleger wissen sollten.

Im Januar schockte der Uhrenhändler Watches of Switzerland, zu dem Marken wie Rolex oder Omega gehören, aufgrund einer anhaltenden Konsumflaute Anleger mit einer Gewinnwarnung. Und erst in dieser Woche bekam der Modekonzern Hugo Boss die schwindende Konsumlaune mit voller Härte zu spüren. Um mehr als 18 Prozent ging es für die deutsche Aktie nach unten, nachdem ein Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre Anleger abgeschreckt hatte.

Insgesamt halten die Deutschen ihr Geld zusammen und sparen so viel wie seit 16 Jahren nicht mehr. Das Konsumklimabarometer ging im März zwar mit 0,6 Punkten auf minus 29,0 wieder leicht zurück wie das Marktforschungsinstitut GfK und das Nürnberger Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Dienstag berichteten. Von Januar auf Februar verzeichnete das Barometer jedoch ein kräftiges Minus von mehr als vier Prozent. Viel gegönnt wird da nicht mehr derzeit. In Luxus-Aktien investierte Anleger müssen aber nicht gleich in Panik geraten.

Für einige Luxus-Aktien läuft es weiterhin gut

Obwohl die Verunsicherung durch Krieg und Inflation und die Folgen für den Konsum einige Unternehmen aus der Luxus-Branche hart getroffen haben, geht es längst nicht allen schlecht, wie auch ein Blick auf die Einschätzungen der Analysten zeigt. Die Experten der Deutsche Bank Research und der Schweizer Großbank UBS raten bei der Aktie von Mercedes-Benz weiter zum Kauf. Die UBS hob sogar ihr Kursziel von 78 auf 90 Euro an. Auch für den Luxusmodehersteller LVMH hatte die kanadische Bank RBC zuletzt das Kursziel von 900 auf 905 Euro angepasst und die Einstufung auf „Outperform“ belassen.

Bessert sich die Konsumlaune in Zukunft?

Und in Sachen Konsum gibt es für Anleger auch gute Nachrichten. Laut dem Konsumklimabarometer bewerten die Deutschen ihre zukünftige finanzielle Lage optimistischer. Das Barometer für Einkommenserwartungen erreichte den höchsten Stand seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022. Und das sind auch positive Signale für den Luxus-Markt. Wer in den übrigens breit gestreut investieren will, sollte sich den BÖRSE ONLINE Luxus Index anschauen. Der Aktienkorb enthält 20 aussichtsreiche Aktien aus vier Luxuskategorien. Auch die besprochenen Aktien von Mercedes-Benz und LVMH sind dabei.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH, Mercedes-Benz, Hugo Boss.

