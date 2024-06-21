Unternehmensprofil

Die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) zählt zu den weltweit größten Fluggesellschaften. Zum Konzern gehören insbesondere die beiden vormals eigenständigen Luftfahrtgesellschaften British Airways, Iberia und Aer Lingus sowie der spanische Billigflieger Vueling und FLYLEVEL. Mit etlichen Hundert Flugzeugen bedient IAG von ihren europäischen Hubs London Heathrow, Dublin, Madrid und Barcelona die wichtigsten Destinationen weltweit. Neben dem Personenflugverkehr ist die Luftfracht wichtiger Bestandteil der Gruppe. Mit American Airlines, Japan Airlines und Finnair verbindet die Gruppe eine Joint Business-Vereinbarung. Sowohl Iberia als auch British Airways sind Mitglieder im Verbund oneworld alliance.

Offizielle Webseite: https://www.iairgroup.com