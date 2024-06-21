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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

IAG

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WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 36,03 34,42 33,21 32,10 29,45
    Nettogewinn (Mrd) 3,53 3,11 3,34 2,73 2,66
    Gewinn/Aktie 0,77 0,61 0,71 0,56 0,54
    Dividende/Aktie 0,13 0,11 0,05 0,06 -
    Rendite (%) 2,54 2,10 1,05 1,65 -
    KGV 6,34 7,83 6,66 6,52 3,31
    KUV 0,63 0,69 0,66 0,55 0,30

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) zählt zu den weltweit größten Fluggesellschaften. Zum Konzern gehören insbesondere die beiden vormals eigenständigen Luftfahrtgesellschaften British Airways, Iberia und Aer Lingus sowie der spanische Billigflieger Vueling und FLYLEVEL. Mit etlichen Hundert Flugzeugen bedient IAG von ihren europäischen Hubs London Heathrow, Dublin, Madrid und Barcelona die wichtigsten Destinationen weltweit. Neben dem Personenflugverkehr ist die Luftfracht wichtiger Bestandteil der Gruppe. Mit American Airlines, Japan Airlines und Finnair verbindet die Gruppe eine Joint Business-Vereinbarung. Sowohl Iberia als auch British Airways sind Mitglieder im Verbund oneworld alliance.

    Offizielle Webseite: https://www.iairgroup.com

    Aktionärsverteilung