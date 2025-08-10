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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

IBU-tec

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WKN A0XYHT
ISIN DE000A0XYHT5
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 56,80 38,50 47,04 54,07 51,59
    Nettogewinn (Mio) 0,90 -1,90 0,01 -5,31 -2,49
    Gewinn/Aktie 0,19 -0,40 - -1,12 -0,52
    Dividende/Aktie - - 0,12 - 0,04
    Rendite (%) - - 0,61 - 0,22
    KGV 77,11 - - - -
    KUV 1,22 1,81 1,97 0,58 1,65

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Der Industrie-Dienstleister IBU-tec andvanced materials AG aus Weimar (Thüringen) will mit seinem Börsengang Ende März 2017 frisches Geld für sein weiteres Wachstum einsammeln. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Spezialprodukten wie etwa Batteriewerkstoffen für Elektroautos oder Pulvern für die Katalysatoren herkömmlicher Verbrennungsmotoren spezialisiert und bietet technische und betriebswirtschaftliche Beratung für Produktionsprozesse, bei denen derartige Spezialchemikalien zum Einsatz kommen.

    Offizielle Webseite: https://www.ibu-tec.de

    Aktionärsverteilung