Unternehmensprofil

Der Industrie-Dienstleister IBU-tec andvanced materials AG aus Weimar (Thüringen) will mit seinem Börsengang Ende März 2017 frisches Geld für sein weiteres Wachstum einsammeln. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Spezialprodukten wie etwa Batteriewerkstoffen für Elektroautos oder Pulvern für die Katalysatoren herkömmlicher Verbrennungsmotoren spezialisiert und bietet technische und betriebswirtschaftliche Beratung für Produktionsprozesse, bei denen derartige Spezialchemikalien zum Einsatz kommen.

Offizielle Webseite: https://www.ibu-tec.de