IBU-tec
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WKN A0XYHT
ISIN DE000A0XYHT5
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu IBU-tec
dpa-AFX News zu IBU-tec
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EQS-News: IBU-tec mit weiteren planmäßigen Baufortschritten beim Aufbau von LFP-Produktionsanlage in Bitterfeld (deutsch)
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EQS-News: IBU-tec mit erfolgreicher Hauptversammlung / Dividende beschlossen und weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt (deutsch)
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EQS-News: IBU-tec: Erfolgreiches Richtfest für neuen Sprühturm als Zwischenschritt für großvolumige LFP-Produktion am Standort Bitterfeld (deutsch)
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EQS-News: IBU-tec advanced materials AG: Jahresabschluss 2025 vorgelegt und Dividendenvorschlag von 0,12 Euro je Aktie (deutsch)
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EQS-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Planung: Umsatzerwartung von mindestens 120-140 Mio. Euro im Jahr 2030 sowie von 37- 39 Mio. Euro für 2026 (deutsch)
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EQS-News: IBU-tec: Forschungsprojekt entwickelt Konzept für Trockenbeschichtung im industriellen Maßstab unter Einsatz von IBUvolt® LFP400 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|56,80
|38,50
|47,04
|54,07
|51,59
|Nettogewinn (Mio)
|0,90
|-1,90
|0,01
|-5,31
|-2,49
|Gewinn/Aktie
|0,19
|-0,40
|-
|-1,12
|-0,52
|Dividende/Aktie
|-
|-
|0,12
|-
|0,04
|Rendite (%)
|-
|-
|0,61
|-
|0,22
|KGV
|77,11
|-
|-
|-
|-
|KUV
|1,22
|1,81
|1,97
|0,58
|1,65
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Der Industrie-Dienstleister IBU-tec andvanced materials AG aus Weimar (Thüringen) will mit seinem Börsengang Ende März 2017 frisches Geld für sein weiteres Wachstum einsammeln. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Spezialprodukten wie etwa Batteriewerkstoffen für Elektroautos oder Pulvern für die Katalysatoren herkömmlicher Verbrennungsmotoren spezialisiert und bietet technische und betriebswirtschaftliche Beratung für Produktionsprozesse, bei denen derartige Spezialchemikalien zum Einsatz kommen.
Offizielle Webseite: https://www.ibu-tec.de