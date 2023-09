Unternehmensprofil

Die InnoTec TSS AG ist die Mutter einer Unternehmensgruppe, die sich auf die Baubranche fokussiert hat. Im Fokus stehen dabei die beiden ertragsstarken Geschäftsfelder "Türsysteme" und "Bauspezialwerte" für die Hochbauindustrie. Im Segment "Türsysteme" reicht das Angebotsspektrum von der Serientürfüllung bis zur Einzelanfertigung. Die Produkte des Segments "Bauspezialwerte" werden zur Gestaltung und Sanierung von Beton sowie zur standfesten Lagerung von Brücken und Hochbauten eingesetzt. Der Konzern sieht sich als Marktführer bei Außentürfüllungen in Deutschland und international als führend im Bereich Strukturmatrizen für Sichtbetonflächen. InnoTec TSS ist zudem weltweiter Partner für elastomere Lagerungstechnik im Bauwesen. Die Tochterunternehmen agieren im Bereich der Bauzulieferindustrie in klaren Nischen und sind am Markt gut etabliert. Allerdings ist die Gesellschaft von den Zyklen des allgemeinen Konjunkturverlaufes abhängig.

Offizielle Webseite: www.innotectss.de