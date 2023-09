Unternehmensprofil

Intuit Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen welches selbst entwickelte Finanzsoftware-Produkte für den Geschäfts- und Privatbereich betreibt, so dass die persönlichen Geldgeschäfte inklusive der Steuererklärungen bewältigt werden können. Zu diesem Zweck bietet das Unternehmen die Produkte Quicken, QuickBooks, TurboTax, Quicken, Lacerte, Pro Series sowie Digital Insight an. Das weltweit aktive Unternehmen mit Kunden in Nordamerika, Asien, Europa und Australien, wurde 1983 gegründet und betreibt Niederlassungen unter anderem in den USA, Kanada und Großbritannien.

Offizielle Webseite: www.intuit.com