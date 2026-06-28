Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Intuit

%
H T
WKN 886053
ISIN US4612021034
Börse -
Stand -
Intuit Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Intuit

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Intuit

    dpa-AFX News zu Intuit

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Intuit

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 23,79 21,37 18,83 16,29 14,37
    Nettogewinn (Mrd) 7,54 6,63 3,87 2,96 2,38
    Gewinn/Aktie 19,36 15,90 13,82 10,58 8,49
    Dividende/Aktie 5,16 4,78 4,16 3,60 3,12
    Rendite (%) 1,63 1,61 0,53 0,56 0,61
    KGV 11,56 12,43 56,81 61,19 60,27
    KUV 3,66 3,86 11,67 11,14 9,99

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Intuit Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen welches selbst entwickelte Finanzsoftware-Produkte für den Geschäfts- und Privatbereich betreibt, so dass die persönlichen Geldgeschäfte inklusive der Steuererklärungen bewältigt werden können. Zu diesem Zweck bietet das Unternehmen die Produkte Quicken, QuickBooks, TurboTax, Quicken, Lacerte, Pro Series sowie Digital Insight an. Das weltweit aktive Unternehmen mit Kunden in Nordamerika, Asien, Europa und Australien, wurde 1983 gegründet und betreibt Niederlassungen unter anderem in den USA, Kanada und Großbritannien.

    Offizielle Webseite: https://www.intuit.com

    Aktionärsverteilung