Unternehmensprofil

Die JPMorgan Chase & Co. ist einer der weltweit größten Finanzdienstleister. Der in New York ansässige Konzern arbeitet in den USA unter dem Namen Chase für Privat- und Geschäftskunden. Das Angebot im Bereich "Consumer & Community Banking" reicht vom Filial-, Online- und Automatengeschäft über Hypotheken und Bausparangebote bis hin zu Ausbildungs-, Autofinanzierungs- und Rentenlösungen. Der Bereich "Commercial Banking" richtet sich an Mittelständler und Großkonzerne und bietet neben Unternehmens- und Immobilienkrediten auch Ausrüstungsfinanzierungen. International agiert der Konzern unter dem Namen J.P.Morgan und bedient Großkonzerne, Regierungen, vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren u.a. in den Bereichen Corporate & Investment Bank und Asset & Wealth Management. JPMorgan Chase & Co. unterliegt als systemrelevante Bank strengen Eigenkapitalanforderungen. Entstanden ist die Gesellschaft Ende 2000 durch die Fusion der Chase Manhattan Corporation und J.P. Morgan & Co.

Offizielle Webseite: www.jpmorganchase.com