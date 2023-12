Kein Apple oder Amazon: Ein KI-Aktientool hat andere Aktien-Giganten identifiziert, bei denen alles für einen Kauf spricht und die teilweise über 20 Prozent Kurschance bieten

Denken Sie einmal an ein riesiges amerikanisches Unternehmen, dessen Aktie beliebt ist und bei der alles für einen Kauf spricht und die auch noch zweistellige Kurschancen bietet. Den meisten Menschen fallen hier wohl Aktien wie Apple, Amazon, Nvidia oder Microsoft ein. Denn sie sind es, die an den Börsen den Ton angeben und die in den großen Indizes meistens ganz vorne stehen.

Apple etwa ist mit einer Marktkapitalisierung von rund drei Billionen Dollar das größte Unternehmen der Welt. Doch es gibt neben den Magnificent 7 noch zahlreiche weitere Aktien, die ebenfalls eine enorm hohe Marktkapitalisierung haben und die ebenfalls hohe Kurschancen bieten – nur sind diese meist unter dem Radar, da sich die meisten Anleger nur auf die großen bekannten Magnificent 7 Aktien konzentrieren.

Wir haben daher eine künstliche Intelligenz aktiviert und gebeten, uns andere Mega-Cap-Unternehmen zu suchen, deren Aktien in allen Kategorien überdurchschnittlich gut abschneiden und die zudem ein zweistelliges Kurspotenzial bieten. Die Ergebnisse.

Künstliche Intelligenz identifiziert die besten Mega-Cap-Aktien

Das US-Finanzportal "TipRanks" entwickelte das digitale Tool "Smart Score", das Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien filtert und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Geheime Mega-Caps mit zweistelliger Kurschance

Wir stellten also beim Tool ein, dass es uns nur Megacap-Aktien mit einem Smartscore von 10 präsentieren soll und zudem einer mindestens zweistelligen Kurschance. Und zur Verteidigung der Magnificent 7 Aktien: Auch Alphabet schaffte es in die Liste.

Es kamen jedoch auch noch Aktien dabei heraus, die vielleicht nicht unbedingt auf dem Radar der Anleger sind. Dazu zählt JP Morgan mit einem Kursziel von 174 Dollar und damit rund zehn prozent Kurschance. Auch das Halbleiterunternehmen Broadcom war dabei mit einem Kursziel von 1.065 Dollar und 13 Prozent Luft nach oben. Ebenfalls auf die Liste schaffte es Novo Nordisk mit einem Kursziel von 117 Dollar und einer Kurschance von 21 Prozent. Auch bei den Ergebnissen: Tencent. Dabei handelt es sich zwar eigentlich um einen Tech-Giganten aus China. Die Aktie wird jedoch als ADR in den USA gehandelt und bietet mit einem Kursziel von 57 Dollar sogar eine Kurschance von 47 Prozent. Selbst das Dividenden-Schwergewicht Procter & Gamble ist mit dabei und bietet mit 164 noch über 13 Prozent Luft nach oben. Last but not least: AbbVie hat es mit einem Kursziel von 170 Dollar und damit einer Kurschance von über 14 Prozent auf die Liste geschafft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Abbvie.