Welche Aktien gehören zu den großen Gewinnern im Jahr 2024? Die Analysten von J.P. Morgan haben eine Prognose gewagt, wobei sie diese Technologieaktien im kommenden Jahr ganz weit vorn sehen:

Das Börsenjahr 2023 neigt sich dem Ende und es wird Zeit für alle großen Analystenhäuser eine Prognose für das kommende Jahr abzugeben. Wer wird der Gewinner? Wer der Verlierer von 2024? All dies sind Fragen, die sich dieser Tage gestellt werden.

J.P. Morgan: Diese Technologieaktien werden 2024 outperformen

Zumindest die Analysten von J.P. Morgan setzen in einem Umfeld fallender Zinsen auf Technologieaktien, nicht nur, weil diese wieder aufwerten sollten, sondern auch, weil es große Möglichkeiten zur Ertragssteigerung gibt, so die Experten. Besonders diese Technologieaktien könnten dabei eine Outperformance zum Gesamtmarkt zeigen:

Amazon (KGV: 55,1)

Erster Wert ist der E-Commerceriese und Cloud-Konzern Amazon. Dieser hat laut den Analysten primär aufgrund von Kosteneinsparungen, stärkerem Wachstum und besseren Margen das Potenzial, 2024 zu den Gewinnern zu gehören.

Uber Technologies (KGV: 166,4)

Auch interessant laut den Experten ist die kürzlich in den S&P500 aufgestiegene Uber Technologies. Der Mobilitätsdienstleister dürfte auch 2024 von einer konstant hohen Nachfrage profitieren, so J.P. Morgan.

Match Group (KGV: 11,5)

Aufgrund des zuletzt deutlichen Abverkaufs bei dem Tinder-Betreiber Match Group glauben die Analysten von J.P. Morgan 2024 an eine Erholung der Aktie, deren Bewertung zuletzt auf ein historisches Tief gesunken ist.

Alphabet (KGV:23,2)

Der zweite BigTech-Konzern in der Liste von J.P. Morgan ist die Google-Mutter Alphabet. Laut den Analysten könnte das Unternehmen seine Umsätze im kommenden Jahr um weitere 10 Prozent steigern und dazu durch Kosteneinsparungen im zweiten Quartal seine Margen deutlich verbessern.

Vizio (KGV: 79,9)

In einem Umfeld sinkender Zinsen werden auch wieder Wachstumsunternehmen interessanter, so J.P. Morgan. Eine Aktie aus diesem Umfeld ist der Smart-TV Hersteller Vizio. Dieser dürfte an der Börse von wachsender Fantasie und operativ von wieder steigendem Konsum profitieren.

EverQuote (KGV: - )

Weiter wachsen soll auch der Versicherungsmarktplatz EverQuote. Dieser bietet in den USA Kunden die Möglichkeit, Versicherungen aller Bereiche zu kaufen und abzuschließen. Da die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land keine Absicherung hat, geht J.P. Morgan hier von einer weiter hohen Nachfrage aus.

Lesen Sie auch:

Everquote-Aktie: Ungereimtheiten bei den Firmenangaben - deshalb sollten Anleger Abstand halten

Oder:

Und täglich grüßt das Murmeltier: EZB-Zinsen überraschen den Markt nicht - Doch so reagieren DAX, Nasdaq, Gold, Bitcoin und Co