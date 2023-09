Unternehmensprofil

Das Kroger Co. ist einer der größten Einzelhändler in den USA. Per 31. Januar 2015 betrieb Kroger, direkt oder über seine Tochtergesellschaften, 2.625 Supermärkte und Multi-Warenhäuser, in denen teilweise auch selbst produzierte Lebensmittel verkauft werden. Etwa 48 Prozent dieser Supermärkte wurden in firmeneigenen Gebäuden betrieben. Die Strategie des Unternehmens betont die Bedeutung des Eigenbesitzes und der eigenen Entwicklung der Supermärkte und Warenhäuser. Seine Märkte betreibt Kroger unter verschiedenen Werbebannern, die jeweils eine starke lokale Bindung und einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen. Die Supermärkte werden in der Regel in einem der folgenden Formate betrieben: als Kombination aus Lebensmitteln und Drogeriewaren, als Multi-Warenhäuser, als Markt-Filialen oder als Lagerhallen mit preissensitiven Produkten.

Offizielle Webseite: www.thekrogerco.com