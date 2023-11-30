Lamb Weston Holdings
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H T
WKN A2ATEK
ISIN US5132721045
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Lamb Weston Holdings
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|6,62
|6,51
|6,61
|6,45
|6,47
|Nettogewinn (Mrd)
|0,46
|0,42
|0,29
|0,36
|0,73
|Gewinn/Aktie
|3,35
|2,93
|2,09
|2,51
|5,01
|Dividende/Aktie
|1,61
|1,55
|1,50
|1,46
|1,28
|Rendite (%)
|3,06
|2,95
|3,47
|2,89
|1,45
|KGV
|15,48
|17,23
|20,66
|20,14
|17,62
|KUV
|1,09
|1,11
|0,91
|1,12
|1,96
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Lamb Weston Holdings, Inc. bildet zusammen mit ihren Joint-Venture-Partnern eine Unternehmensgruppe, die sich als weltweit führender Hersteller, Vertreiber und Vermarkter von Tiefkühlkartoffelprodukten bezeichnet. Wichtigste Produktgruppe sind Pommes frites. Über einen breit gefächerten Vertriebskanal werden Kunden in mehr als 100 Ländern bedient. Hervorgehoben wird die starke und wachsende Präsenz in expansiven Schwellenmärkten.
Offizielle Webseite: https://www.lambweston.com