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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Lamb Weston Holdings

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WKN A2ATEK
ISIN US5132721045
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 6,62 6,51 6,61 6,45 6,47
    Nettogewinn (Mrd) 0,46 0,42 0,29 0,36 0,73
    Gewinn/Aktie 3,35 2,93 2,09 2,51 5,01
    Dividende/Aktie 1,61 1,55 1,50 1,46 1,28
    Rendite (%) 3,06 2,95 3,47 2,89 1,45
    KGV 15,48 17,23 20,66 20,14 17,62
    KUV 1,09 1,11 0,91 1,12 1,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Lamb Weston Holdings, Inc. bildet zusammen mit ihren Joint-Venture-Partnern eine Unternehmensgruppe, die sich als weltweit führender Hersteller, Vertreiber und Vermarkter von Tiefkühlkartoffelprodukten bezeichnet. Wichtigste Produktgruppe sind Pommes frites. Über einen breit gefächerten Vertriebskanal werden Kunden in mehr als 100 Ländern bedient. Hervorgehoben wird die starke und wachsende Präsenz in expansiven Schwellenmärkten.

    Offizielle Webseite: https://www.lambweston.com

    Aktionärsverteilung