Unternehmensprofil

Die Lamb Weston Holdings, Inc. bildet zusammen mit ihren Joint-Venture-Partnern eine Unternehmensgruppe, die sich als weltweit führender Hersteller, Vertreiber und Vermarkter von Tiefkühlkartoffelprodukten bezeichnet. Wichtigste Produktgruppe sind Pommes frites. Über einen breit gefächerten Vertriebskanal werden Kunden in mehr als 100 Ländern bedient. Hervorgehoben wird die starke und wachsende Präsenz in expansiven Schwellenmärkten.

Offizielle Webseite: www.lambweston.com