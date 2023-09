Unternehmensprofil

Die MagForce AG ist mit der nanotechnologischen Krebsbekämpfung befasst. Die Gesellschaft war weltweit das Erste, das die europäische Zulassung für ein Medizinprodukt mit Nanopartikeln erhalten hat. In dem selbst entwickelten Verfahren werden eisenoxidhaltige Nanopartikel mit einer Aminosilanhülle in den Tumor injiziert. Diese Hülle konzentriert die Partikel im Gewebe, den Zwischenräumen der Tumorzellen wie auch in den befallenen Zellen. Mit Hilfe eines Applikators werden die Nanopartikel durch ein magnetisches Wechselfeld in Schwingungen versetzt. Die hier entstehende Wärme schädigt und zerstört im besten Fall die Tumorzellen. Am 26. Juli 2022 hat die Gesellschaft einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Zuvor hatten reorganisatorische Maßnahmen nicht zu den erwarteten Kosteneinsparungen geführt. Ziel ist, die NanoTherm Therapie zur Behandlung von Prostatakrebs und Glioblastomen weiterhin im Markt zu halten bzw. weiter zu etablieren.

Offizielle Webseite: www.magforce.de