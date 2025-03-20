Unternehmensprofil

Die Marubeni Corporation repräsentiert einen Konzern, der mit einer Vielzahl von Geschäftsaktivitäten in unterschiedlichsten Bereichen im Ex- und Import sowie im Inland tätig ist. Dabei umfasst die Consumer Products Group die Divisionen Lifestyle, Forstprodukte und IT-Lösungen. Die Food & Agri Group ist auf Lebensmittel und Erzeugnisse der Agrarwirtschaft spezialisiert. Zur Materials Group gehören Chemikalien sowie Metalle und Mineralressourcen. Die Energy & Infrastructure Solution Group führt die Divisionen herkömmliche und erneuerbare Energie, Strom sowie Infrastrukturprojekte. Die Transportation & Industrial Machinery, Financial Business Group konzentriert sich auf die Sparten Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Finanzen, Leasing und Immobilien, Bauwesen, Industriemaschinen und Mobilität. CDIO steht für die Geschäfts- und Unternehmensentwicklung der nächsten Generation.

Offizielle Webseite: https://www.marubeni.com