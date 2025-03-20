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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Marubeni

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WKN 860414
ISIN JP3877600001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 7.997,83 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 5,43 78,60
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Marubeni Corporation repräsentiert einen Konzern, der mit einer Vielzahl von Geschäftsaktivitäten in unterschiedlichsten Bereichen im Ex- und Import sowie im Inland tätig ist. Dabei umfasst die Consumer Products Group die Divisionen Lifestyle, Forstprodukte und IT-Lösungen. Die Food & Agri Group ist auf Lebensmittel und Erzeugnisse der Agrarwirtschaft spezialisiert. Zur Materials Group gehören Chemikalien sowie Metalle und Mineralressourcen. Die Energy & Infrastructure Solution Group führt die Divisionen herkömmliche und erneuerbare Energie, Strom sowie Infrastrukturprojekte. Die Transportation & Industrial Machinery, Financial Business Group konzentriert sich auf die Sparten Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Finanzen, Leasing und Immobilien, Bauwesen, Industriemaschinen und Mobilität. CDIO steht für die Geschäfts- und Unternehmensentwicklung der nächsten Generation.

    Offizielle Webseite: https://www.marubeni.com

    Aktionärsverteilung