Marubeni
Aktuelle Nachrichten zu Marubeni
Kennzahlen (in USD)
|2024e
|2023e
|Umsatz (Mrd)
|7.997,83
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|Nettogewinn (Mrd)
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|Gewinn/Aktie
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|Dividende/Aktie
|5,43
|78,60
|Rendite (%)
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Marubeni Corporation repräsentiert einen Konzern, der mit einer Vielzahl von Geschäftsaktivitäten in unterschiedlichsten Bereichen im Ex- und Import sowie im Inland tätig ist. Dabei umfasst die Consumer Products Group die Divisionen Lifestyle, Forstprodukte und IT-Lösungen. Die Food & Agri Group ist auf Lebensmittel und Erzeugnisse der Agrarwirtschaft spezialisiert. Zur Materials Group gehören Chemikalien sowie Metalle und Mineralressourcen. Die Energy & Infrastructure Solution Group führt die Divisionen herkömmliche und erneuerbare Energie, Strom sowie Infrastrukturprojekte. Die Transportation & Industrial Machinery, Financial Business Group konzentriert sich auf die Sparten Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Finanzen, Leasing und Immobilien, Bauwesen, Industriemaschinen und Mobilität. CDIO steht für die Geschäfts- und Unternehmensentwicklung der nächsten Generation.
Offizielle Webseite: https://www.marubeni.com