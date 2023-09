Marvell Technology Group

Unternehmensprofil

Die Marvell Technology Inc. ist einer der global führenden Anbieter von Infrastruktur-Halbleiterlösungen, die den Kern des Rechenzentrums bis hin zu Unternehmensnetzwerken abdecken. Als Fabless-Halbleiteranbieter von hochleistungsfähigen Standard- und Semi-Custom-Produkten liegen die Kernkompetenzen in der Entwicklung und Skalierung komplexer System-on-a-Chip-Architekturen, die analoge, Mixed-Signal- und digitale Signalverarbeitungsfunktionen integrieren. Am 20. April 2021 wurde die Übernahme der Inphi Corp. abgeschlossen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung durch optische Verbindungselemente. Am 5. Oktober 2021 folgte die Übernahme der Innovium, Inc., einem führenden Anbieter von Netzwerklösungen für Cloud- und Edge-Rechenzentren.

Offizielle Webseite: www.marvell.com