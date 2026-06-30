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Marvell Technology Group

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WKN A3CNLD
ISIN US5738741041
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 16,73 11,53 8,19 5,77 5,51
    Nettogewinn (Mrd) 5,67 3,66 2,67 -0,89 -0,93
    Gewinn/Aktie 4,04 1,85 3,10 -1,02 -1,08
    Dividende/Aktie 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
    Rendite (%) 0,13 0,13 0,30 0,21 0,36
    KGV 30,05 46,32 25,46 - -
    KUV 10,19 14,70 8,33 16,93 10,61

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Marvell Technology Inc. ist einer der global führenden Anbieter von Infrastruktur-Halbleiterlösungen, die den Kern des Rechenzentrums bis hin zu Unternehmensnetzwerken abdecken. Als Fabless-Halbleiteranbieter von hochleistungsfähigen Standard- und Semi-Custom-Produkten liegen die Kernkompetenzen in der Entwicklung und Skalierung komplexer System-on-a-Chip-Architekturen, die analoge, Mixed-Signal- und digitale Signalverarbeitungsfunktionen integrieren. Am 20. April 2021 wurde die Übernahme der Inphi Corp. abgeschlossen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung durch optische Verbindungselemente. Am 5. Oktober 2021 folgte die Übernahme der Innovium, Inc., einem führenden Anbieter von Netzwerklösungen für Cloud- und Edge-Rechenzentren.

    Offizielle Webseite: https://www.marvell.com

    Aktionärsverteilung