Ist der Absturz von US-Aktien nun endlich vorbei? Die Analysten von JP Morgan sind für 2025 jedenfalls bullisch – und der beste Analyst der Bank schwört jetzt auf diese Aktien mit gigantischem Kurspotenzial.

US-Aktien hatten es dieses Jahr bisher nicht leicht. Zinssorgen, Handelszölle von US-Präsident Donald Trump, geopolitische Unsicherheiten oder KI-Konkurrenz aus China drückten auf die Kurse von berühmten Tech-Werten wie Nvidia und Co.

Doch Fans von US-Aktien können beruhigt sein, denn laut den Experten von JP Morgan könnte es nun schon wieder bald bergauf gehen. Laut einem Bericht "TipRanks" tendiert der Analyst Alan Wynne von JP Morgan zum Optimismus: Laut dem Experten gibt es immer mehrere Perspektiven auf den Markt: Optimisten, Pessimisten – und die Realität dazwischen. Zwar warnt er vor Risiken wie Handelshemmnissen und anhaltender Güterinflation, sieht aber auch Chancen. Die Inflationserwartungen seien stabil, und schlechte Stimmung am Markt könne sich als guter Einstiegszeitpunkt erweisen – historisch brachten solche Phasen teils hohe Renditen.

„Wir glauben, dass Investitionen in US-Aktien von nun an bis zum Jahresende noch attraktive Renditen erzielen können“, so der Stratege.

Harlan Sur: Bester JP-Morgan-Analyst mit Fokus auf Tech-Aktien

Das Finanzportal TipRanks bewertet regelmäßig mehrere Tausend Analysten der Wall Street nach ihrem Erfolg. Auf Platz 49 von über 9.400 Wall-Street-Analysten landet der JP-Morgan-Analyst Harlan Sur. Damit ist er derzeit der beste Analyst, den die Bank zu bieten hat.

Seine Erfolgsrate liegt bei 64 Prozent. Das bedeutet: 64 Prozent seiner Empfehlungen endeten für Anleger in einer positiven Rendite. Der durchschnittliche Ertrag, den Anleger dabei erzielen, liegt bei knapp 23 Prozent. Sur fokussiert sich auf den US-Markt und Tech-Werte.

Diese Aktien empfiehlt Harlan Sur im März besonders

• Micron: Kursziel 135 US-Dollar – Kurspotenzial 43 Prozent

• Nvidia: Kursziel 170 US-Dollar – Kurspotenzial 41 Prozent

• Marvell: Kursziel 130 US-Dollar – Kurspotenzial 81 Prozent

• Broadcom: Kursziel 250 US-Dollar – Kurspotenzial 33 Prozent

• Microchip: Kursziel 70 US-Dollar – Kurspotenzial 34 Prozent

Damit positioniert sich der Top-Analyst klar: Wer auf ausgewählte US-Tech-Werte setzt, könnte bei einer Markterholung überdurchschnittlich profitieren – zumindest, wenn sich seine Prognosen wie bisher mehrheitlich bewahrheiten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.