Unternehmensprofil

Zu den strategischen Säulen der MERKUR PRIVATBANK KGaA (zuvor MERKUR BANK KGaA) zählen die Vermögensanlage und das Geschäft mit eigentümergeführten Unternehmen - für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand. Unterschieden werden die Geschäftsbereiche "Vermögensanlage", "Bauträgerfinanzierung", "Mittelstandsfinanzierung/ Filialgeschäft" und "Leasingrefinanzierung" (Forderungsankauf und der darlehensweisen Refinanzierung). In der "Bauträgerfinanzierung" beschränkt sich das Institut auf regionale Märkte, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg. Im Bereich "Leasingrefinanzierung" arbeitet Merkur bundesweit mit mehreren Dutzend Leasinggesellschaften zusammen. Die Bank ist vor Ort in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen vertreten. Im Jahr 2019 waren wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft übernommen worden.

Offizielle Webseite: www.merkur-bank.de