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Merkur Bank

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WKN 814820
ISIN DE0008148206
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 144,87 144,45 - - -
    Nettogewinn (Mio) 13,53 15,76 11,59 10,79 9,89
    Gewinn/Aktie 1,74 2,03 1,49 1,39 1,27
    Dividende/Aktie 0,50 0,55 0,50 0,50 0,45
    Rendite (%) 4,50 3,04 3,57 3,13 3,31
    KGV 6,38 8,94 9,40 11,51 10,71
    KUV 0,60 0,97 0,84 1,04 1,07

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Zu den strategischen Säulen der MERKUR PRIVATBANK KGaA (zuvor MERKUR BANK KGaA) zählen die Vermögensanlage und das Geschäft mit eigentümergeführten Unternehmen - für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand. Unterschieden werden die Geschäftsbereiche "Vermögensanlage", "Bauträgerfinanzierung", "Mittelstandsfinanzierung/ Filialgeschäft" und "Leasingrefinanzierung" (Forderungsankauf und der darlehensweisen Refinanzierung). In der "Bauträgerfinanzierung" beschränkt sich das Institut auf regionale Märkte, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg. Im Bereich "Leasingrefinanzierung" arbeitet Merkur bundesweit mit mehreren Dutzend Leasinggesellschaften zusammen. Die Bank ist vor Ort in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen vertreten. Im Jahr 2019 waren wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft übernommen worden.

    Offizielle Webseite: https://www.merkur-bank.de

    Aktionärsverteilung