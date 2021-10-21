Merkur Bank
Aktuelle Nachrichten zu Merkur Bank
dpa-AFX News zu Merkur Bank
EQS-News: MERKUR PRIVATBANK im ersten Halbjahr 2026 mit robuster Entwicklung in anspruchsvollem Umfeld (deutsch)
EQS-News: MERKUR PRIVATBANK agiert mit Bedacht in unsicherem Marktumfeld - Erwartungen für 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: MERKUR PRIVATBANK: Dividendenvorschlag und Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 (deutsch)
EQS-News: MERKUR PRIVATBANK setzt profitablen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 fort (deutsch)
EQS-News: MERKUR PRIVATBANK nach neun Monaten 2025 weiter auf profitablem Wachstumskurs (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|144,87
|144,45
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|13,53
|15,76
|11,59
|10,79
|9,89
|Gewinn/Aktie
|1,74
|2,03
|1,49
|1,39
|1,27
|Dividende/Aktie
|0,50
|0,55
|0,50
|0,50
|0,45
|Rendite (%)
|4,50
|3,04
|3,57
|3,13
|3,31
|KGV
|6,38
|8,94
|9,40
|11,51
|10,71
|KUV
|0,60
|0,97
|0,84
|1,04
|1,07
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Zu den strategischen Säulen der MERKUR PRIVATBANK KGaA (zuvor MERKUR BANK KGaA) zählen die Vermögensanlage und das Geschäft mit eigentümergeführten Unternehmen - für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand. Unterschieden werden die Geschäftsbereiche "Vermögensanlage", "Bauträgerfinanzierung", "Mittelstandsfinanzierung/ Filialgeschäft" und "Leasingrefinanzierung" (Forderungsankauf und der darlehensweisen Refinanzierung). In der "Bauträgerfinanzierung" beschränkt sich das Institut auf regionale Märkte, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg. Im Bereich "Leasingrefinanzierung" arbeitet Merkur bundesweit mit mehreren Dutzend Leasinggesellschaften zusammen. Die Bank ist vor Ort in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen vertreten. Im Jahr 2019 waren wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft übernommen worden.
Offizielle Webseite: https://www.merkur-bank.de