Unternehmensprofil

Meyer Burger Technology AG ist ein globaler Anbieter von innovativen Systemen und Produktionsanlagen für die Photovoltaik. Die Gruppe bietet Lösungen und komplementäre Technologien entlang des gesamten PV-Herstellungsprozesses für die Bereiche Wafering, Zellen, Module sowie für gebäudeintegrierte Solarsysteme. Im Bereich Solarwafer stellt die Gruppe unter eigenem Namen leistungsstarke Solarpanels her. Die Konzernunternehmen AMB und Hennecke bieten im Bereich Solarzelle Handling- und Inspektions-Systeme, während die 3S Modultec, die Somont und Pasan ihren Kunden hochwertige Solarmodule liefern. Im Bereich Solarsysteme steht die 3S Photovoltaics für profunde Swiss Made Technology. Der Konzern teilt sein operatives Geschäft in die vier regionalen Segmente Schweiz, Europa, Asien und USA ein. Im Juni 2020 kündigte das Unternehmen Pläne für eine Kapitalerhöhung im Volumen von 165 Mio. CHF zur Finanzierung des Aufbaus von Produktionskapazitäten (Solarzellen/Solarmodule) an.

Offizielle Webseite: www.meyerburger.com