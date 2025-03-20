Mitsubishi
Aktuelle Nachrichten zu Mitsubishi
dpa-AFX News zu Mitsubishi
Kennzahlen (in JPY)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|21.791,00
|22.058,40
|18.916,00
|18.617,60
|19.567,60
|Nettogewinn (Mrd)
|-
|-
|916,73
|1.076,25
|1.024,86
|Gewinn/Aktie
|310,01
|323,70
|210,92
|236,97
|230,10
|Dividende/Aktie
|131,30
|123,07
|110,00
|100,00
|70,00
|Rendite (%)
|2,75
|2,59
|2,07
|3,81
|2,01
|KGV
|-
|-
|25,21
|11,08
|15,15
|KUV
|-
|-
|1,13
|0,56
|0,73
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Mitsubishi Corp. führt eine Gruppe von Unternehmen, deren Geschäft in sieben Gruppen aufgeteilt ist. "Global Environment & Infrastructure" managet Umwelt- und Infrastrukturprojekte, damit verbundene Handelsgeschäfte und andere Aktivitäten. "Industrial Finance Logistics & Development" steht für eine Gruppe, die ein shoja-typisches Industrie-Finanz-Geschäft entwickelt. Die "Energy Group" entwickelt in Öl- und Gasprojekte. Die "Metals Group" verarbeitet Rohstoffe wie Stahlprodukte, eisenhaltige Rohmaterialien und NE-Metalle. Die "Machinery Group" arbeitet in Industriemaschinen, Transport, Verteidigung und Luftfahrt sowie Kraftfahrzeuge. Zur "Chemicals Group" gehören Grundchemikalien (Petrochemie, Industriesalze und Düngemittel), Funktionale Chemicalien (Kunststoffe und funktionelle Produkte) und Life Science-Produkte (Lebensmittel, Pharmazie und Agrochemie). Die "Living Essentials-Group" umfasst Lebensmittel, Kleidung, Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs und medizinische Hilfsmitteln.
Offizielle Webseite: https://www.mitsubishicorp.com/en