Unternehmensprofil

Mitsubishi Corp. führt eine Gruppe von Unternehmen, deren Geschäft in sieben Gruppen aufgeteilt ist. "Global Environment & Infrastructure" managet Umwelt- und Infrastrukturprojekte, damit verbundene Handelsgeschäfte und andere Aktivitäten. "Industrial Finance Logistics & Development" steht für eine Gruppe, die ein shoja-typisches Industrie-Finanz-Geschäft entwickelt. Die "Energy Group" entwickelt in Öl- und Gasprojekte. Die "Metals Group" verarbeitet Rohstoffe wie Stahlprodukte, eisenhaltige Rohmaterialien und NE-Metalle. Die "Machinery Group" arbeitet in Industriemaschinen, Transport, Verteidigung und Luftfahrt sowie Kraftfahrzeuge. Zur "Chemicals Group" gehören Grundchemikalien (Petrochemie, Industriesalze und Düngemittel), Funktionale Chemicalien (Kunststoffe und funktionelle Produkte) und Life Science-Produkte (Lebensmittel, Pharmazie und Agrochemie). Die "Living Essentials-Group" umfasst Lebensmittel, Kleidung, Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs und medizinische Hilfsmitteln.

Offizielle Webseite: www.mitsubishicorp.com/en