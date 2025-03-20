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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Mitsubishi

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WKN 857124
ISIN JP3898400001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 21.791,00 22.058,40 18.916,00 18.617,60 19.567,60
    Nettogewinn (Mrd) - - 916,73 1.076,25 1.024,86
    Gewinn/Aktie 310,01 323,70 210,92 236,97 230,10
    Dividende/Aktie 131,30 123,07 110,00 100,00 70,00
    Rendite (%) 2,75 2,59 2,07 3,81 2,01
    KGV - - 25,21 11,08 15,15
    KUV - - 1,13 0,56 0,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Mitsubishi Corp. führt eine Gruppe von Unternehmen, deren Geschäft in sieben Gruppen aufgeteilt ist. "Global Environment & Infrastructure" managet Umwelt- und Infrastrukturprojekte, damit verbundene Handelsgeschäfte und andere Aktivitäten. "Industrial Finance Logistics & Development" steht für eine Gruppe, die ein shoja-typisches Industrie-Finanz-Geschäft entwickelt. Die "Energy Group" entwickelt in Öl- und Gasprojekte. Die "Metals Group" verarbeitet Rohstoffe wie Stahlprodukte, eisenhaltige Rohmaterialien und NE-Metalle. Die "Machinery Group" arbeitet in Industriemaschinen, Transport, Verteidigung und Luftfahrt sowie Kraftfahrzeuge. Zur "Chemicals Group" gehören Grundchemikalien (Petrochemie, Industriesalze und Düngemittel), Funktionale Chemicalien (Kunststoffe und funktionelle Produkte) und Life Science-Produkte (Lebensmittel, Pharmazie und Agrochemie). Die "Living Essentials-Group" umfasst Lebensmittel, Kleidung, Notwendigkeiten des täglichen Bedarfs und medizinische Hilfsmitteln.

    Offizielle Webseite: https://www.mitsubishicorp.com/en

    Aktionärsverteilung