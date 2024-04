Unternehmensprofil

Die Mowi ASA ist einer der größten Fischereikonzerne der Welt. Die Unternehmensgruppe verarbeitet Fisch und Meeresfrüchteprodukte in mehr als 50 Märkten. Von wesentlicher Bedeutung ist Lachs aus nachhaltiger Zucht. Bei Atlantischen Lachs ist Marine Harvest mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent der mit Abstand größte Produzent weltweit, und in Asien beläuft sich der Marktanteil im Segment frische Lachsfilets sogar auf rund 50 Prozent. Die Aktivitäten des Konzerns sind in drei Geschäftsbereiche unterteilt. "Feed" beinhaltet die erste Tierfutteranlage des Unternehmens, die im norwegischen Bjugn betrieben wird. "Farming" repräsentiert die landwirtschaftlichen Betriebe des Unternehmens in Norwegen, Schottland, Kanada, Chile, Irland und den Färöern, die mit der Erstverarbeitung und dem Filetieren befasst sind. "Sales and Marketing" steht für das dritte Geschäftsfeld. Im November 2018 war das Unternehmen durch Umfirmierung aus der Marine Harvest ASA hervorgegangen.

Offizielle Webseite: www.mowi.com