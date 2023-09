Unternehmensprofil

Multitude SE (bis Juni 2021 Ferratum Oyj) bietet kleine, unkonsolidierte Konsumentenkredite mit kurzen Laufzeiten an, die in der Regel in wenigen Minuten genehmigt werden können. Deren Abwicklung erfolgt ausschließlich über Smartphone und / oder Internet. Der Konzern verfügt nach eigenen Angaben über eine langjährige Expertise in den Bereichen Mobiltelefon und (Online-)Banking und zeichnet sich durch seine zentralisierte Technologie-Infrastruktur und sein softwarebasiertes Scoring-System als Spezialist für Online-Prozesse aus. Ziel des Unternehmens ist es, sich zu einer führenden "Mobile Bank" mit einer zentralen mobilen Anwendung zu entwickeln. Multitude diversifiziert seinen Kundenstamm weltweit in 24 Ländern. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "West" (Westeuropa, Neuseeland und Australien) und "Ost" (Osteuropa inkl. Russland) sowie "Sonstige". Die Produktgruppen gliedern sich in Mikrokredite, Kleinkredite, Überziehungskredite und Zahlungsdienste für E-Commerce.

Offizielle Webseite: www.multitude.com