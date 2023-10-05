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National Bank Of Canada

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WKN 865227
ISIN CA6330671034
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CAD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 16,35 15,59 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 5,40 5,04 4,02 3,82 3,34
    Gewinn/Aktie 13,84 12,70 10,18 10,78 9,47
    Dividende/Aktie 5,54 5,13 4,64 4,32 3,98
    Rendite (%) 2,44 2,26 2,96 3,25 4,62
    KGV 15,97 17,59 15,39 12,32 9,10
    KUV 5,28 5,69 3,82 3,97 2,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    National Bank of Canada ist eine integrierte Bankengruppe, die in ihrem Kernmarkt umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen und Großunternehmen bietet sowie spezialisierte Dienstleistungen in anderen Teilen der Welt. Nationalbank bietet eine vollständige Palette an Bankdienstleistungen, einschließlich Corporate und Investment Banking. Sie ist über ihre Tochtergesellschaften ein aktiver Player auf den internationalen Märkten und bietet Wertpapierhandel, Versicherungen und Vermögensverwaltung sowie Investmentfonds und Pensionsplan-Management. Nationalbank ist die sechstgrößte Bank in Kanada und die führende Bank in Quebec. Sie verfügt über Niederlassungen in fast jeder Provinz in Kanada sowie zahlreiche Repräsentanzen, Tochtergesellschaften und Partnerschaften, durch die sie Kunden in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen Teilen der Welt bedient.

    Offizielle Webseite: https://www.nbc.ca

    Aktionärsverteilung