Unternehmensprofil

National Bank of Canada ist eine integrierte Bankengruppe, die in ihrem Kernmarkt umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen und Großunternehmen bietet sowie spezialisierte Dienstleistungen in anderen Teilen der Welt. Nationalbank bietet eine vollständige Palette an Bankdienstleistungen, einschließlich Corporate und Investment Banking. Sie ist über ihre Tochtergesellschaften ein aktiver Player auf den internationalen Märkten und bietet Wertpapierhandel, Versicherungen und Vermögensverwaltung sowie Investmentfonds und Pensionsplan-Management. Nationalbank ist die sechstgrößte Bank in Kanada und die führende Bank in Quebec. Sie verfügt über Niederlassungen in fast jeder Provinz in Kanada sowie zahlreiche Repräsentanzen, Tochtergesellschaften und Partnerschaften, durch die sie Kunden in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen Teilen der Welt bedient.

Offizielle Webseite: www.nbc.ca