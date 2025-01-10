Nexus
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WKN 522090
ISIN DE0005220909
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Nexus
dpa-AFX News zu Nexus
Kennzahlen (in )
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz ()
|-
|-
|275.779.000,00
|241.459.000,00
|217.184.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|31.163.000,00
|23.792.000,00
|19.769.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|1,79
|1,39
|1,21
|Dividende/Aktie
|-
|-
|0,23
|0,21
|0,20
|Rendite (%)
|0,39
|0,40
|-
|-
|-
|KGV
|32,35
|37,74
|-
|-
|-
|KUV
|3,77
|4,05
|4,35
|4,18
|4,46
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Nexus AG entwickelt, vertreibt und implementiert eigenentwickelte Software für Kunden aus der Gesundheitsbranche. Daneben bietet die Gesellschaft über ihre Konzernunternehmen eine Palette von IT-Dienstleistungen an, die von der Systemberatung bei der Planung einer Kommunikationsinfrastruktur über die Systemeinführung von Server-/Client-Installationen und Konfigurationen bis hin zur System-Administration, Netzwerkbetreuung sowie einem allgemeinen Benutzerservice reicht. Das Unternehmen bedient internationale Märkte in Europa, den USA oder im Mittleren Osten. Die Geschäftstätigkeit der Nexus-Gruppe ist in die beiden Segmente "Healthcare Software" und "Healthcare Service" unterteilt.
Offizielle Webseite: https://www.nexus-ag.de