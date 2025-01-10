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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nexus

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WKN 522090
ISIN DE0005220909
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in )

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz () - - 275.779.000,00 241.459.000,00 217.184.000,00
    Nettogewinn () - - 31.163.000,00 23.792.000,00 19.769.000,00
    Gewinn/Aktie - - 1,79 1,39 1,21
    Dividende/Aktie - - 0,23 0,21 0,20
    Rendite (%) 0,39 0,40 - - -
    KGV 32,35 37,74 - - -
    KUV 3,77 4,05 4,35 4,18 4,46

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nexus AG entwickelt, vertreibt und implementiert eigenentwickelte Software für Kunden aus der Gesundheitsbranche. Daneben bietet die Gesellschaft über ihre Konzernunternehmen eine Palette von IT-Dienstleistungen an, die von der Systemberatung bei der Planung einer Kommunikationsinfrastruktur über die Systemeinführung von Server-/Client-Installationen und Konfigurationen bis hin zur System-Administration, Netzwerkbetreuung sowie einem allgemeinen Benutzerservice reicht. Das Unternehmen bedient internationale Märkte in Europa, den USA oder im Mittleren Osten. Die Geschäftstätigkeit der Nexus-Gruppe ist in die beiden Segmente "Healthcare Software" und "Healthcare Service" unterteilt.

    Offizielle Webseite: https://www.nexus-ag.de

    Aktionärsverteilung