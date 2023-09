Unternehmensprofil

Die Nexus AG entwickelt, vertreibt und implementiert eigenentwickelte Software für Kunden aus der Gesundheitsbranche. Daneben bietet die Gesellschaft über ihre Konzernunternehmen eine Palette von IT-Dienstleistungen an, die von der Systemberatung bei der Planung einer Kommunikationsinfrastruktur über die Systemeinführung von Server-/Client-Installationen und Konfigurationen bis hin zur System-Administration, Netzwerkbetreuung sowie einem allgemeinen Benutzerservice reicht. Das Unternehmen bedient internationale Märkte in Europa, den USA oder im Mittleren Osten. Die Geschäftstätigkeit der Nexus-Gruppe ist in die beiden Segmente "Healthcare Software" und "Healthcare Service" unterteilt.

Offizielle Webseite: www.nexus-ag.de