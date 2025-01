Einige DAX-Indizes werden sich schon in der kommenden Woche außerplanmäßig in ihrer Zusammensetzung ändern. Welche Aktien sind genau betroffen und hat das Stühlerücken Konsequenzen für Anleger?



Dass in der DAX-Familie Aktien regelmäßig Aktien die Indizes verlassen, während andere neu dazukommen, wissen viele Anleger. Alle drei Monate entscheidet der Indexbetreiber, welche Unternehmen in die Auswahlindizes DAX, TecDAX, MDAX und SDAX aufgenommen werden – und welche die Auswahl unter Umständen verlassen müssen. DAX, MDAX und TecDAX werden regulär zweimal im Jahr überprüft, der SDAX sogar vierteljährlich. Ein schneller Ein- und Ausstieg ist ebenfalls bei allen Indizes alle drei Monate möglich.

Und trotz all dieser Kontrolltermine kann es durchaus zu außerordentlichen Anpassungen der Indizes kommen, wenn Unternehmen fusionieren, bankrott gehen oder ihre Streubesitz-Anteile unter eine bestimmte Quote fallen. Genau so etwas ist jetzt wieder passiert.



Nexus fliegt aus dem SDAX, About You kommt dazu

Wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx als Indexbetreiber am Mittwochabend mitteilte, wird den SDAX schon am kommenden Montag der Kliniksoftware-Spezialist Nexus verlassen. Das Unternehmen verletzt die Basiskriterien zum Streubesitz, nachdem sich der US-Finanzinvestor TA Associates um die 95 Prozent an dem Konzern gesichert hatte. Der für die Indexaufnahme verlangte Mindest-Streubesitz liegt bei zehn Prozent.

Ersetzt wird Nexus durch den Online-Modehändler und Index-Rückkehrer About You. Ironischerweise ersetzt so ein Übernahmekandidat den nächsten, denn der Wettbewerber Zalando hat erst im Dezember ein 1,13 Milliarden Euro schweres Angebot für About You angekündigt. Drei Viertel der Anteile hat Zalando zudem schon sicher. Im TecDAX wird Nexus unterdessen durch Formycon ersetzt.



Hat eine Indexwechsel Nachteile für Anleger?

Für Anleger kann ein Wechsel der Aktien in einem Index Nach- und Vorteile haben. Investierte können bei Aufnahme ihres Papieres von einem Imageschub an den Börsen profitieren, gleichzeitig kann ein Rauswurf eine Abwärtsspirale verstärken.

Für den Gesamtmarkt haben Wechsel im SDAX natürlich geringere Auswirkungen als eine neue Zusammensetzung im DAX, durch den ganze Branchen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit beeinflusst werden können. In jedem Fall hat ein Wechsel aber auch Einfluss auf die Zusammensetzung bestimmter ETFs, die ihre Gewichtung anpassen müssen. Das jetzt angekündigte Stühlerücken im SDAX und TexDAX dürfte aber eher Konsequenzen für direkt Investierte haben und auch nicht komplett überraschend kommen.



