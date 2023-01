Verdoppler bei Mining Aktie. Kursexplosion bei Northern Data: Innerhalb einer Woche legte der Kurs des Krypto-Miners und Spezialisten für Rechnzentren zu. Doch ist das bislang lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein.

Zum Hoch im Februar 2021 kostete die Northern Data Aktie noch 138,50 Euro. Aktuell notiert er bei rund 13 Euro. Insgesamt war das Jahr 2022 ein sehr anspruchsvolles. Abhängig ist der Aktienkurs extrem stark von der Entwicklung des Bitcoins. Mit ihm gin der Titel seit dem Hoch in die Knie. Aktuell sendet er deswegen auch wieder ein Lebenszeichen. Auch wenn Northern Data mehr als lediglich ein Mining-Unternehmen ist, machen die Einnahmen aus dem Bitcoin- und Ethereum-Mining den größten Teil der Erlöse aus. Der Kurs der Kryptowährungen wirkt wie ein Turbo auf den Northern-Data Kurs. Anleger, die davon ausgehen, dass Bitcoin &Co. in naher Zukunft anziehen, sollten einsteigen. Diejenigen, die von fallenden Notizen ausgehen lassen besser die Finger weg.