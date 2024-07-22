Old Dominion Freight Line Inc
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H T
WKN 923655
ISIN US6795801009
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,35
|5,91
|5,50
|5,81
|5,87
|Nettogewinn (Mrd)
|1,35
|1,21
|1,02
|1,19
|1,24
|Gewinn/Aktie
|6,59
|5,81
|4,86
|5,51
|11,33
|Dividende/Aktie
|1,25
|1,15
|1,12
|1,04
|1,60
|Rendite (%)
|0,59
|0,54
|0,71
|0,59
|0,79
|KGV
|32,27
|36,58
|32,26
|32,01
|17,89
|KUV
|6,86
|7,52
|6,09
|6,48
|7,53
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Old Dominion Freight Line Inc. ist eines der größten nordamerikanischen Transportunternehmen für Stückgut (LTL). Die LTL-Dienste, zu denen auch Eiltransporte gehören, werden über ein ausgedehntes Netz von Servicezentren auf dem gesamten amerikanischen Festland erbracht. Zusätzlich zu den LTL-Kerndienstleistungen werden Mehrwertdiensten angeboten, darunter Containertransporte, Truckload-Brokerage und Supply Chain Consulting. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über insgesamt 251 Servicezentren.
Offizielle Webseite: https://www.odfl.com