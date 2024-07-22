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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Old Dominion Freight Line Inc

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WKN 923655
ISIN US6795801009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,35 5,91 5,50 5,81 5,87
    Nettogewinn (Mrd) 1,35 1,21 1,02 1,19 1,24
    Gewinn/Aktie 6,59 5,81 4,86 5,51 11,33
    Dividende/Aktie 1,25 1,15 1,12 1,04 1,60
    Rendite (%) 0,59 0,54 0,71 0,59 0,79
    KGV 32,27 36,58 32,26 32,01 17,89
    KUV 6,86 7,52 6,09 6,48 7,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Old Dominion Freight Line Inc. ist eines der größten nordamerikanischen Transportunternehmen für Stückgut (LTL). Die LTL-Dienste, zu denen auch Eiltransporte gehören, werden über ein ausgedehntes Netz von Servicezentren auf dem gesamten amerikanischen Festland erbracht. Zusätzlich zu den LTL-Kerndienstleistungen werden Mehrwertdiensten angeboten, darunter Containertransporte, Truckload-Brokerage und Supply Chain Consulting. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über insgesamt 251 Servicezentren.

    Offizielle Webseite: https://www.odfl.com

    Aktionärsverteilung