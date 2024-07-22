Unternehmensprofil

Die Old Dominion Freight Line Inc. ist eines der größten nordamerikanischen Transportunternehmen für Stückgut (LTL). Die LTL-Dienste, zu denen auch Eiltransporte gehören, werden über ein ausgedehntes Netz von Servicezentren auf dem gesamten amerikanischen Festland erbracht. Zusätzlich zu den LTL-Kerndienstleistungen werden Mehrwertdiensten angeboten, darunter Containertransporte, Truckload-Brokerage und Supply Chain Consulting. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über insgesamt 251 Servicezentren.

Offizielle Webseite: https://www.odfl.com